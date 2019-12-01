ليفربول يعلن صفقة جديدة

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أعلن نادي ليفربول عن التعاقد مع الياباني تاكومي مينامينو، لاعب سالزبورج النمساوي.
وقال اللاعب لموقع ليفربول: "كان حلمي أن أصبح لاعباً في ليفربول. أنا متحمس للغاية. اللعب في الدوري الإنجليزي كان هدفي. الآن أنا في الدوري رقم 1 على مستوى العالم".
وتابع صاحب الـ24 عاما "لم أعتقد أبداً أنني سأكون قادراً على اللعب مع ليفربول. أنا سعيد حقاً بهذا، وأنا أتطلع بشدة للمشاركة".
وأتم الياباني الدولي "هدفي هو المساهمة مع الفريق في الفوز ببطولتي الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال".
يذكر أن مينامينو منذ عام 2015، ظهر مع سالزبورج في 199 مباراة، وسجل 64 هدفا، كما شارك مع منتخب اليابان في 22 مباراة مسجلا 11 هدفا.