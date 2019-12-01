حيل سحرية تؤمن لك دردشة آمنة على واتسآب

الخميس 19 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 131

أثارت تقارير الاختراق الأخيرة، قلق عدد كبير من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب"، ما جعلهم يبحثون مجددا عن "الدردشة الآمنة".

وكانت "واتسآب" تتباهى طوال سنوات بأنها تطبيق التراسل الوحيد الذي يطبق تشفير "من النهاية إلى النهاية"، الذي لا يتيح لأي طرف ثالث الإطلاع أو اختراق أي دردشة نثائية.

ولكن بعد تقارير الاختراق المتتالية، باتت تلك التقنية ليست آمنة بصورة كاملة، لذلك قدمت شبكة "نيوز 18" مجموعة من الحيل السحرية، التي تضمن للمستخدم "دردشة آمنة" عبر واتسآب.

وجاءت تلك الحيل على النحو التالي:

1- الحظر:

دوما ما يكون هناك مستخدم أو مجموعة من المستخدمين مصدر "الخطر"، في إرسالهم روابط مشبوهة أو رسائل مزعجة، تشكل تهديدا على خصوصية المستخدم.

لذلك نصح التقرير بضرورة حظر المستخدم أو المستخدمين الذين يشكلون خطرا على الشخص، ومنعه من إرسال أي رسائل لك عبر واتسآب.

ومن أجل تطبيق تلك الخاصية يمكن اتباع الآتي:

- حدد اسم الشخص الذي تريد حظره على واتسآب.

- انقر على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا في نافذة الشاشة.

- حدد خيار "المزيد"، وانتقل إلى خيار "الحظر".

- لمستخدمي "آي أو إس" على هواتف "آيفون" ستجد خيار "الحظر" الثاني في صفحة إعدادات المستخدم.

2- القفل البيومتري:

يمكنك أن تضيف طبقة أمان إضافية على حسابك عبر "واتسآب"، والتي تمنع أي شخص متطفل من قراءة رسائلك، بأن تجعل تطبيق "واتسآب" لا يفتح ولا يتم تشغيله إلا عن طريق "بصمة الأصبع" أو "بصمة الوجه".

ولتفعيل تلك الخاصية يمكن اتباع الآتي:

- انتقل إلى خيار الإعدادات عبر "واتسآب"، واضغط على خيار "الحساب".

- اذهب بعدها إلى خيار "الخصوصية"، ثم حدد خاصية "تمكين قفل بصمة الأصبع أو بصمة الوجه (فيس آي دي).

​3- من يمكنه رؤية صورتك أو حالتك:

يمكن من خلال واتسآب، اختيار من يمكنه رؤية صورتك أو حالتك، عن طريق 3 خيارات رئيسية: "الكل" أو "جهات الاتصال الخاصة بي" أو "لا أحد".

لتفعيل تلك الميزة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

- انتقل إلى خيار "إعدادات" واتسآب، ثم اضغط على أيقونة "الحساب"، واذهب بعدها إلى خيار "الخصوصية".

- اضغط على صورة الملف الشخصي، ثم اختر واحد من الخيارات الثلاث المذكورة سابقا.

4- من يمكنه إضافتك إلى مجموعات واتسآب:

مجموعات "واتسآب" دوما هي مدخل كل الشرور لحسابك، لكونها المدخل الرئيسي لأي متطفلين أو عمليات تجسس، أو إضافة برمجيات خبيثة إلى حسابك، لذلك يمكنك التحكم فيمن يمكنه إضافتك إلى مجموعات واتسآب، لواحد من الخيارات الثلاثة "الكل" أو "جهات الاتصال الخاصة بي" أو "لا أحد".

​5- تعطيل ميزة "قراءة الرسائل":

دوما ما تكون "العلامة الزرقاء" اللعينة، مصدر إزعاج لعدد كبير من المستخدمين، كونها تظهر أنهم قرأوا الرسالة في وقت قد لا يرغب المستخدم بالرد، لذلك قد يمنح تعطيلها مساحة "أمان" و"خصوصية" ضرورية لمستخدم "واتسآب".

لتفعيل تلك الميزة يمكن اتباع الخطوات التالية:

- انتقل إلى خيار "إعدادات" واتسآب"، ثم اضغط على "الحساب"، وبعدها خيار "الخصوصية".

- ثم اختار خيار "قراءة وصول الرسالة" أو عدم تفعيلها.