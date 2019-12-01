محمد صلاح: كنا نخاف على أقدامنا أمام مونتيري ليفربول يعلن صفقة جديدة حيل سحرية تؤمن لك دردشة آمنة على واتسآب بالخطوات... كيف تقطع جزءا من مقطع فيديو على يوتيوب بشكل احترافي بينها 3 عربية تفوقت على موسكو.. أكثر المدن مراقبة للسكان بلجيكا تحصد لقب منتخب العام من فيفا وتفوق قطر والجزائر عاجل: ”حسان دياب“ رئيسا للحكومة اللبنانية تفاصيل الطلب اليمني المقدم لدولة الكويت وبماذا ردت الأخيرة .. 3 طائرات وميناء جديد صندوق النقد الدولي يتخذ إجراءات جدية لإسقاط ديون احد الدول العربية الصين تواصل ملاحقة أوزيل بعد تغريداته
يحتاج الشخص في بعض الأحيان أن يقطع جزءا من مقطع فيديو، ويشاركه لأصدقائه عبر مواقع التواصل، من دون أن يضطر إلى مشاركة كل الفيديو بدقائقه الطويلة.
ونشر موقع "بزنس إنسايدر" تقريرا حول كيفية مشاركة "لقطة معينة" من أي مقطع فيديو عبر "يوتيوب" من دون الحاجة لمشاهدة المقطع أو مشاركته بأكمله.
وطرحت "يويتوب" خاصية جديدة تمكن المستخدم من مشاركة لقطة معينة في الفيديو، بحيث أنه عند فتح الشخص للرابط يفتح مباشرة عند اللقطة المستهدفة.
ويمكن تنفيذ ذلك عن طريق السير على الخطوات التالية:
- افتح تطبيق يوتيوب عبر الهاتف الذكي أو على نسخة سطح المكتب.
- ابحث عن الفيديو المستهدف، ثم حدد اللقطة التي تريد مشاركتها.
- يمكنك الضغط على خيارين:
1- انقر على زر الماوس الأيمن، ثم اضغط على خيار "نسخ عنوان الرابط للفيديو في الوقت الحالي.
يسمح لك ذلك لصق رابط المقطع في أي موقع تواصل، ليفتح عند التوقيت الذي ترغب في أن يشاهده المستخدم.
2- اضغط على أيقونة " find and select the Share" والتي ستجدها أسفل يمين الشاشة.
ستظهر لك قائمة منبثقة في الجزء السفلي، جدد الوقت في مربع "Start"، وهذا سيؤدي إلى ضبط عنوان الرابط لتشغيله في الوقت المحدد.
بمجرد تحديد الوقت الذي سيبدأ فيه تشغيل مقطع الفيديو، وتحديد عنوان الرابط والضغط على "نسخ".