بينها 3 عربية تفوقت على موسكو.. أكثر المدن مراقبة للسكان

الخميس 19 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-وكالات

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تخضع المدن في الصين لأكبر مراقبة للدوائر التلفزيونية المغلقة في العالم، وفقا لتحليل أجرته شركة كومباريتيك. ومع ذلك، فإن بعض المقيمين الذين يعيشون في مدن عبر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات وأستراليا والهند سيجدون أنفسهم محاطين بعدد كبير من العيون الساهرة.

ويلاحظ انتشار كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة أو ما تعرف اختصارا "سي سي تي في CCTV" العامة في 120 مدينة حول العالم. وتخدم هذه الكاميرات في العديد من الأغراض، من منع الجريمة إلى مراقبة حركة المرور والعمليات الصناعية في بيئات غير مناسبة للبشر.

ولقد زاد العصر الرقمي من انتشار مراقبة الدوائر التلفزيونية المغلقة. وأصبحت الكاميرات أفضل وأرخص، ويمكن الوصول إلى بث الفيديو المباشر عن بعد وتخزينه على الإنترنت ونقله. ويتيح اعتماد تقنية التعرف على الوجوه لكل من الكيانات العامة والخاصة التحقق على الفور من هوية أي شخص يمر عبر كاميرا "سي سي تي في".

ويمكن أن تجعل زيادة انتشار وقدرات مراقبة الدوائر التلفزيونية المغلقة المجتمع أكثر أمنا، ولكنها تدوس على حقوق الناس في الخصوصية وحرية الحركة أو كلتيهما. وبغض النظر عن الجانب الذي تجادل به، فإن الحقيقة أن المراقبة بالفيديو المباشر تتصاعد في جميع أنحاء العالم.

جمع باحثو شركة كومباريتيك عددا من موارد البيانات والتقارير، بما في ذلك التقارير الحكومية ومواقع الشرطة والمقالات الإخبارية، للتعرف على عدد كاميرات "سي سي تي في" المستخدمة في 120 مدينة رئيسية بجميع أنحاء العالم. ونركز هنا بشكل أساسي على الدوائر التلفزيونية المغلقة، الكاميرات المستخدمة من قبل الجهات الحكومية مثل الشرطة.

وهنا النتائج الرئيسية:

هناك ثماني مدن صينية ضمن أكثر عشر مدن استخداما لكاميرات المراقبة شملتها الدراسة، وكانت لندن وأتلانتا المدينتين الوحيدتين خارج الصين اللتين حلتا في المراكز العشرة الأولى

وبحلول عام 2022، من المتوقع أن تمتلك الصين كاميرا "سي سي تي في" عامة واحدة لكل شخصين.

المدن العشرين الأكثر مراقبة

بناءً على عدد الكاميرات لكل ألف شخص، فإن هذه المدن هي أكثر عشرين مدينة تتم مراقبتها في العالم:

1- تشونغتشينغ/الصين

2.579.890 كاميرا لـ 15.354.067 شخصًا بمعدل 16.803 كاميرات لكل ألف شخص

2- شنتشن/الصين

1.929.600 كاميرا لـ 1.212.821 شخص بمعدل 159.09 كاميرات لكل ألف شخص

3- شنغهاي/الصين

2.985.984 كاميرا لـ 26.317.104 أشخاص بمعدل 113.46 كاميرا لكل ألف شخص

4- تيانجين/الصين

1.224.160 كاميرا لـ 13.396.402 شخص بمعدل 92.87 كاميرا لكل ألف شخص

5- جيانان/الصين

540.463 كاميرا لـ 7.321.200 شخص بمعدل 73.82 كاميرا لكل ألف شخص

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6- لندن/إنجلترا (المملكة المتحدة)

627.707 كاميرات لـ 917.630 شخصًا بمعدل 68.40 كاميرا لكل ألف شخص

7- ووهان/الصين

500.000 كاميرا لـ 8.266.273 شخصًا بمعدل 60.49 كاميرا لكل ألف شخص

8- قوانغتشو/الصين

684.000 كاميرا لـ 12.967.862 شخصًا بمعدل 52.75 كاميرا لكل ألف شخص

9- بكين/الصين

800.000 كاميرا لـ 2.035.355 شخصا بمعدل 39.93 كاميرا لكل ألف شخص

10- أتلانتا/جورجيا (الولايات المتحدة)

7.800 كاميرا لـ 501.178 شخصًا بمعدل 15.56 كاميرا لكل ألف شخص

11- سنغافورة

86.000 كاميرا لـ 5.638.676 شخصًا بمعدل 15.25 كاميرا لكل ألف شخص

12- أبو ظبي/الإمارات

20.000 كاميرا لـ 1.452.057 شخصًا بمعدل 13.77 كاميرا لكل ألف شخص

13- شيكاغو/إلينوي (الولايات المتحدة)

35.000 كاميرا لـ 269.044 شخصا بمعدل 13.06 كاميرات لكل ألف شخص

14- أورومتشي/الصين

43.394 كاميرا لعدد 3.500.000 شخص بمعدل 12.40 كاميرا لكل ألف شخص

15- سيدني/أستراليا

60.000 كاميرا لـ 4.859.432 شخصًا بمعدل 12.35 كاميرا لكل ألف شخص

16- بغداد/العراق

120.000 كاميرا لـ 9.760.000 شخص بمعدل 12.30 كاميرا لكل ألف شخص

17- دبي/الإمارات

35.000 كاميرا لعدد 2.883.079 شخصًا بمعدل 12.14 كاميرا لكل ألف شخص

18- موسكو/روسيا

146.000 كاميرا لـ 12.476.171 شخصًا بمعدل 11.70 كاميرا لكل ألف شخص

19- برلين/ألمانيا

39.765 كاميرا لـ 3.556.792 شخصًا بمعدل 11.18 كاميرا لكل ألف شخص

20- نيودلهي/الهند

179.000 كاميرا لـ 18.600.000 شخص بمعدل 9.62 كاميرا لكل ألف شخص

كاميرات المراقبة تقيد الحرية الفردية رغم دورها في منع الجريمة (رويترز)

كاميرات المراقبة تقيد الحرية الفردية رغم دورها في منع الجريمة (رويترز)

الجريمة.. السلامة

الحجة الرئيسية لصالح مراقبة الدوائر التلفزيونية المغلقة تحسين عمل الشرطة ومنع الجريمة. لكن عند مقارنة عدد كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة العامة بمؤشرات الجريمة والسلامة -والتي تستند إلى استطلاعات الرأي لزوار موقع نمبيو المتخصص بهذا الشأن- تبين أن الارتباط كان ضعيفًا، حيث بالكاد ترتبط زيادة عدد الكاميرات بمؤشر أمان أعلى ومؤشر جريمة أقل.

وبشكل عام، لا يؤدي المزيد من الكاميرات بالضرورة إلى شعور الناس بالأمان.

الصين تقود العالم

تختلف التقديرات بعدد كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة في الصين، لكن التقارير تتراوح بين مئتي مليون إلى 626 مليون كاميرا مستخدمة بحلول عام 2020.

وتخطط مدينة شينزن لتركيب 16 مليونا و680 ألف كاميرا السنوات القادمة، بزيادة قدرها 1145% عن الرقم الحالي البالغ حوالي مليون و929 ألفا وستمئة كاميرا.

وإذا زادت الصين بأكملها عدد كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة بنسبة 1145%، فإن هذا يعني ما مجموعه 2.29 مليار كاميرا -أقل بقليل من كاميرتين للشخص الواحد بناء على عدد سكان البلاد الحالي البالغ 1.4 مليار نسمة.

والصين أيضا المتبني المتحمس لأنظمة التعرف على الوجوه التي غالبا ما تستخدم لتقييد حرية حركة الأفراد بالاقتران مع نظام الائتمان الاجتماعي للبلد.

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فإذا كان الائتمان الاجتماعي لشخص ما منخفضًا جدًا، على سبيل المثال، فيمكن منعه من استخدام أنواع معينة من وسائل النقل العام. ويتم حاليا وضع الكاميرات المزودة بتقنية التعرف على الوجوه في مراكز النقل لفرض هذه القواعد.