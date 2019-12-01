بلجيكا تحصد لقب منتخب العام من فيفا وتفوق قطر والجزائر

الخميس 19 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن بلجيكا حصدت لقب منتخب العام للمرة الثانية على التوالي عقب احتفاظها بالمركز الأول في أحدث تصنيف عالمي صدر اليوم الخميس متفوقة على فرنسا بطل العالم.

ونشر "فيفا" في موقعه الرسمي على الإنترنت فوز بلجيكا، التي حلت في المركز الثالث في كأس العالم العام الماضي في روسيا، بكافة مبارياتها الرسمية العشر في 2019.

وتقدمت إنجلترا للمركز الرابع خلف البرازيل بينما احتلت أوروجواي المركز الخامس، فيما جاء منتخب الأرجنتين في المركز التاسع متفوقا على كولومبيا التي حلت في المركز العاشر هذا العام بينما جاءت سويسرا في المركز 12 والدنمرك 16.

وكانت قطر، التي تستضيف كأس العالم 2022، أكثر المنتخبات تقدما خلال العام الذي توجت فيه بلقب كأس آسيا، بتقدمها 38 مركزا لتحتل المركز 55 بعدما حصدت 138 نقطة.

وتقدمت الجزائر، بطلة افريقيا، 32 مركزا لتنهي العام في المركز 35 بينما قفزت اليابان 22 مركزا لتحتل المركز 28 بنهاية 2019.