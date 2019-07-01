محمد صلاح: كنا نخاف على أقدامنا أمام مونتيري ليفربول يعلن صفقة جديدة حيل سحرية تؤمن لك دردشة آمنة على واتسآب بالخطوات... كيف تقطع جزءا من مقطع فيديو على يوتيوب بشكل احترافي بينها 3 عربية تفوقت على موسكو.. أكثر المدن مراقبة للسكان بلجيكا تحصد لقب منتخب العام من فيفا وتفوق قطر والجزائر عاجل: ”حسان دياب“ رئيسا للحكومة اللبنانية تفاصيل الطلب اليمني المقدم لدولة الكويت وبماذا ردت الأخيرة .. 3 طائرات وميناء جديد صندوق النقد الدولي يتخذ إجراءات جدية لإسقاط ديون احد الدول العربية الصين تواصل ملاحقة أوزيل بعد تغريداته
أبدت الكويت استعدادها لدراسة طلب اليمن بتزويدها بثلاث طائرات مدنية بناء على طلب تقدم به وزير النقل صالح الجبواني خلال لقائه اليوم بنظيره الكويتي مبارك الحريص.
حيث طرح الجبواني على نظيره الكويتي السماح للخطوط الجوية الكويتية برفد الأسطول اليمني بثلاث طائرات، وقد أبدى الجانب الكويتي استعداده في حال موافقة الحكومة والقيادة السياسية بدولة الكويت.
وكان اللقاء ناقش أيضا قضايا العمل المشترك في قطاع النقل الجوي والبحري و أهمية تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين في هذا المجال.
كما طلب وزير النقل من الجانب الكويتي النظر بعين الاعتبار في الدراسة المعدة لإنشاء ميناء “قناء” بمحافظة شبوة، ووضع الميناء في قائمة أولويات التعاون بين البلدين.. وإمكانية مساهمة الكويت في توفير الاحتياجات الملحة لتوسيع وتطوير مطاري سيئون وعتق.
وأبدى الوزير الكويتي استعداد بلاده لتقديم المساعدة والدعم .. مؤكدا اهتمامه الخاص بما طرح في الاجتماع الذي جرى خلاله الاتفاق على التنسيق المستمر لإنجاز القضايا المطروحة بالتواصل بين وكلاء الوزارتين، وبالتنسيق مع سفارتي البلدين.
حضر اللقاء سفير اليمن لدى الكويت الدكتور علي بن سفاع .