محافظة مأرب توقع اتفاقية مميزة .. مع أحد المنظمات الدولية

الخميس 19 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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وقعت السلطة المحلية بمحافظة مأرب ممثلة بوكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، مع مكتب منظمة الهجرة الدولية بالمحافظة ممثلة بانجيلا أوستن اليوم اتفاقية إنشاء مدرسة أساسية نموذجية في مدينة مأرب بكلفة 500 ألف دولار.

وتتكون المدرسة النموذجية من 12 فصلا دراسياً مع المرفقات ، مجهزة بأحدث التجهيزات، إلى جانب إنشاء ملعب بساحتها وعلى مساحة إجمالية للمدرسة والملعب تقدر بـ 15600 متر مربع.

وخلال التوقيع جرى مناقشة الإجراءات التي تمت لإنشاء المنظمة مبنى لها في المحافظة ليكون مجمعاً للمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، لتسهيل تقديم خدماتها الإنسانية في محافظات إقليم سبأ (مأرب، الجوف، والبيضاء).

كما جرى مناقشة إمكانية تدخلات المنظمة الدولية للهجرة في مساعدة السلطة المحلية إمكانية لإنشاء مخيمات إيوائية جديدة لنقل النازحين القاطنين في كلية المجتمع وبعض المكاتب الحكومية ، بهدف إعادة تأهيل كلية المجتمع لتقوم بدورها كمؤسسة تعليمية وتدريبية مهنية، وتمكين موظفي المكاتب الحكومية التي يسكنها النازحون من العمل داخل مقراتهم في مكتبهم الحكومي لتقديم الخدمات للمواطنين.

وقد رحب الوكيل مفتاح بتخصيص المنظمة مبلغ تمويل إنشاء المدرسة النموذجية والتي سيكون لها أثراً كبيراً في الارتقاء بالعملية التعليمية في المحافظة ، والمساعدة في تخفيف مشكلة اكتظاظ الفصول الدراسية، وزيادة السعة الاستيعابية في المدارس بنسبة تصل إلى 300 في المائة جراء الموجات الكبيرة للنازحين إلى المحافظة، واستمرار تدفق النازحين بشكل مستمر، ما مثل تحدياً كبيراً أمام مكتب التربية في استيعاب هذه الأعداد من الطلاب .

وأكد الوكيل مفتاح على أن السلطة المحلية ستستمر في تقديم كافة الدعم والتسهيلات للمنظمات الإنسانية من أجل القيام بواجبها الإنساني وفق اللوائح والقوانين المنظمة، لمواجهة التحديات الإنسانية التي خلفتها ظروف الحرب الظالمة التي شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية على الشعب اليمني، وانعكاسها على المحافظة.

حضر اللقاء مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الدكتور علي العباب ومدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني عبدالله العقيلي، ومدير عام مكتب الشؤون القانونية عبدالله الموساي ،ومدير عام فرع جهاز الأمن السياسي العميد ناجي حطروم.