من الرياض.. ”غريفيث“ يبشر كافة موظفي الدولة بقرب صرف المرتبات

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أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن، مارتن غريفيث، مساء الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول، على مواصلة جهوده لتحقيق السلام الدائم والشامل في اليمن.
وقال المبعوث الأممي أن "اليمن أصبح بحاجة إلى الحل السياسي اكثر من أي وقت مضى"، مؤكدا أن "بعض الخطوات التي تحققت خاصة ما يتصل بعائدات ميناء الحديدة، ووضع آلية لصرف مرتبات الموظفين".
وكان المبعوث الأممي لدى اليمن، مارتن غريفيث التقى، الأربعاء، بقائد القوات المشتركة للتحالف الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن "غريفيث يزور السعودية في إطار اللقاءات والتنسيقات المستمرة مع قيادة القوات المشتركة للتحالف في ظل دعم القيادة المشتركة للتحالف للجهود الأممية في تطبيق اتفاق السويد والوصول إلى حل سياسي في اليمن وإنهاء الانقلاب".
غريفيث التقى أيضاً في العاصمة السعودية الرياض، بوزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، وبحث معه مستجدات الأوضاع السياسية على الساحة اليمنية وجهود تعزيز مسار السلام وتقييم اتفاق ستوكهولم بعد مرور عام على انتهاء مباحثات السويد.