تركيا تطلق مناورات للأمن السيبراني بمشاركة هذه الدول

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أطلقت وزارة النقل والبنى التحتية التركية بالتعاون مع هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخميس، مناورات "الدرع السيبراني2010"، بمشاركة 18 دولة.
وشارك في الافتتاح نائب وزير النقل التركي عمر فاتح صايان، ورئيس هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية.
وتقوم المناورات على تشكيل كل بلد من البلدان المشاركة، فريقا مكونا من 5 أفراد مختصين في أمن المعلومات والأنظمة، ليعملوا على اكتشاف ثغرات في أنظمة وبرامج تم تحضيرها من قبل هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية.
والهدف من هذه المناورات، تعزيز القدرات في مجال الأمن السيبراني، وتطوير التنسيق والتعاون بين الفرق، وقياس إمكانات البلدان للتدخل في الوقائع الخاصة بهذا المجال.
وستختتم المناورات مساء الـ20 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بتوزيع جوائز على الفائزين بالمراتب الثلاث الأولى.
والدول المشاركة هي: تركيا، وإسبانيا، ولتوانيا، وألبانيا، والجبل الأسود، وأوكرانيا، والهند، وماليزيا، وكازاخستان، وأذربيجان، وتركمانستان، وأوزباكستان، وقيرغيزستان، وتونس، والمغرب، ونيبال، وفلسطين، والعراق.