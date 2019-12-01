انطلاق القمة الإسلامية.. وحضور عدد من زعماء وقادة دول عدة .. الاعلان عن اتفاق ”سعودي - قطري“ لحل الأزمة الخليجية.. تفاصيل الاتفاق الحكومة: مليشيا الحوثي تعطل ملف الأسرى والمعتقلين بتراخي أممي ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ يقتحم مقر البنك المركزي في عدن بـ20 طقما قرار حوثي خطير يستهدف اقتصاد اليمن والمواطن والحكومة تحذر من تبعاته اتمام صفقة جديدة بين الجيش الوطني والحوثيين في تعز السعودية تبدأ محاكمة المتهم اليمني في حادثة الطعن الشهيرة وشخص آخر وتكشف معلومات واعمال خطيرة عنهم في خطوة تاريخية .. الكونجرس الامريكي يصوت بالأغلبية على عزل ترمب بشرى سارة .. التحالف يوافق على استئناف رحلات شركة طيران اجنبية من والى اليمن ووزارة النقل تبشر بتشغيل شركة طيران اخرى قريبا تقارب كبير بين الدوحة والرياض و 3 خطوات قطعت نحو حل الأزمة الخليجية... وإعلان مرتقب خلال أسابيع
اتهمت الحكومة الشرعية، مليشيا الحوثي الانقلابية، الخميس 19 ديسمبر/كانون الأول، بتعطيل ملف تبادل الأسرى والمعتقلين، المتفق عليه قبل أكثر من عام في اتفاق السويد، بتراخي أممي.
وقال رئيس لجنة "الأسرى والمختطفين" في الوفد التفاوضي الحكومي، هادي هيج، إن مليشيا تعطل ملف تبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين ومن تم إخفاؤهم قسراً، عن عمد وبتواطؤ من الأمم المتحدة التي أتهمها بعدم ممارسة أي ضغوط مباشرة على الطرف الحوثيين في هذا الملف.
وأكد ”هيج“ أن "كل ما يطرح من جانب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لا يخرج عن كونه دعوات يمكن قبولها أو رفضها، وهذا ما تقوم به جماعة الحوثي أنها تتراجع بعد التوقيع على الاتفاق لأنه غير ملزم ومشروط".
وأوضح في حديث لـ”الشرق الأوسط“، انه لم يتم مناقشة الملف من قبل الأمم المتحدة وأنه راكد منذ آخر مباحثات بشأنه، مشيراً إلى أن عراقيل المليشيا أمام التنفيذ سبب رئيسي لعدم مناقشة هذا الملف مجدداً.
وقال ”هيج“ إن عمليات إطلاق سراح المختطفين وتبادل الأسرى التي تحدث بين الفينة والأخرى عبارة عن "اجتهادات ومبادرات فردية لوسطاء من الوجهاء لإطلاق سراح عدد محدد من الأسرى لا يتجاوز العشرات، ولا يدخل ضمن المبادرات الكبيرة في الإفراج عن السجناء كافة، وحتى يتم هذا فلا بد من عملية فرض وإلزام من قبل المجتمع الدولي حتى يتحرك هذا الملف ولا ندخل في مفاوضات أخرى تكون نتائجها كما سبق".
وتعرقل مليشيا الحوثي الانقلابية، تنفيذ اتفاق ملف تبادل الأسرى والمختطفين، كأحد أهم ملفات اتفاق السويد الذي مر عام على إعلانه دون تنفيذ.