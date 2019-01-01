اتمام صفقة جديدة بين الجيش الوطني والحوثيين في تعز

الخميس 19 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أطلقت مليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الخميس، سراح عدد من المختطفين المدنيين، ضمن صفقة تبادل مع الجيش الوطني بمحافظة تعز.

وقالت مصادر عسكرية إن صفقة التبادل تم بموجبها إطلاق 60 أسيرا حوثيا مقابل الإفراج عن75 مختطفا مدنيا، اختطفتهم المليشيات من منازلهم وأماكن عملهم وجامعاتهم واثناء دخولهم وخروجهم من تعز.

ومن بين المدنيين المفرج عنهم نشطاء وأطباء ومصورين، بعضهم خرج وقد أصيب بالشلل نتيجة التعذيب الذي تعرضوا له،وتمت عملية التبادل بمنطقة "الاقروض" أطراف مديرية المسراخ.

وقيما يلي قائمة باسماء 75 مختطفاً بينهم الناشط الحقوقي صامد العامري افرج عنهم اليوم في عملية تبادل الاسرى قام بها الجيش الوطني بتعز مع مليشيات الحوثي ، مقابل تسليم 60 أسير حوثي تم اسرهم في جبهات تعز:

1-ابراهيم عبدالكافي عبدالله المنيفي(ثابت)

2-احمد عبيدي علي عبده عبيدان

3-احمد محمد محمد كرامي كرامي

4-احمد هداش احمد راجح راجح الثوباني

5-اسامه عبدالكريم محمد عثمان الصبري

6-اسامه علي سعد عبدالله منصر السامعي

7-بكر عبدالله هزاع احمد علي عطاء

8-جميل مهيوب احمد سيف الخولاني

9-حامد سند عبدالجليل محمد الفتيح

10-حبيب محمد قائد علي الجميلي

11-حسين احمد حمود عبدالله عبده البترا

12-حسين غالب ياسر غالب

13-خالد عبدالله عبدالواحد راجح المرادع

14-خالد محمد عبدالرقيب غيلان

15-داؤود نعمان سيف غالب الحداد

16-ذكر نجيب احمد صالح البليج

17-رياض علي مهيوب محمد الخليدي

18-سليم الطلبي حسن سعد البوكري

19-شرف عبدالله علي فرحان المريري

20-شهاب عبدالوهاب محمد السامعي

21-شهاب محمد صالح ناجي فارع

22-شوقي عبدالرب عبدالله نعمان الصلوي

23-صادق عبدالجليل عبدالوارث البتراء

24-صامد هزاع ناجي العامري

25-صديق شرف عبدالله صالح جعفري

26-صفوان غالب قاسم قائد الهلالي

27-طه عبدالرب علي عبداللطيف الصلاحي

28-عبدالباسط عبدالناصر عبدالله سيف الحيدري

29-عبدالحكيم قاسم علي مرشد القاضي

30-عبدالحميد محمد جعفر علي الجندي

31-عبدالرحمن عبدالله مقبل المخلافي

32-عبدالرحمن قحطان عبدالولي علي الخليدي

33-عبدالغني عبده سعيد سعيد الهيج

34-عبدالقدوس عبدالكريم سعيد عزالدين

35-عبدالله حمود سعد الحساني

36-عبدالله علي سعيد قائد الشرعبي

37-عبدالله محمد ثابت سعيد القشعري

38-عبدالملك احمد سيف منصور السبئي

39-عبده زيد حيدر سليمان حلبي

40-عبده علي احمد ثابت العاطفي

41-عزت عبدالله عبده حزام الجهلاني

42-علي مارش احمد محمد ابراهيم العديني

43-عمار عبدالله علي محمد السامعي

44-عمر العزي علي عبدالله العزب

45-عيسى عبده قاسم محمد الحليفي

46-غازي احمد صدام محمد البحر

47-فارس احمد محمد الحميدي الحميدي

48-فارس عبدالغني سيف قائد المخلافي

49-فهد علي محمد محمد الصوفي

50-فواز عمر عبدالعزيز الصوفي

51-مازن عبده سعيد احمد العريقي

52-مالك عبده احمد عباس الحاج الخليدي

53-مجيب غالب احمد حسن العديني

54-محمد جمال محمد عبده دبوان البعجري

55-محمد حسن سعيد علي عقيل

56-محمد خالد احمد الحاج الحاج

57-محمد سعيد علي سعيد حويس الصلوي

58-محمد صالح علي مهيوب المريسي

59-محمود دائل عبد راوح الجميلي

60-محمود عادل عبدالعزيز بدر الوجيه

61-مروان هزاع نصر الدعيس

62-مستفيد عبدالسلام عبدالخالق عبدالوهاب الجنيد

63-مفيد سيف محمد عبده السامعي

64-منصور توفيق محمد ثابت الشوافي

65-منصور عبده محمد قاسم المشرع

66-مهند عبدالباسط علي حسن

67-موسى قائد احمد صالح المجيدي

68-نجم الدين محمد حمود احمد المخلافي

69-نجيب محمد محمد عون الجرادي

ه70-اشم محمد عبده صالح المغربي

71-وثيق عبدالسلام عبده طه الصبري

72-وثيق هائل احمد السامعي

73-وضاح حميد محمد عبده الوريفي

74-وضاح محمد علي الجهلاني

75- ياسر الطلبي حسن سعد البوكري