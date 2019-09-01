في خطوة تاريخية .. الكونجرس الامريكي يصوت بالأغلبية على عزل ترمب

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صوّت أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي، صباح اليوم الخميس، لصالح توجيه اتهامين للرئيس دونالد ترمب بإساءة استخدام سلطته وعرقلة عمل الكونغرس ، تمهيدا لعزله من منصبه.
وفي التصويت الأول المتعلق بإساءة استخدام السلطة، وافق 230 عضوًا لصالح اتهام ترمب مقابل رفض 197.. وفيما يتعلق باتهام عرقلة عمل الكونغرس، صوّت 229 عضوًا بالموافقة مقابل رفض 198.
وأنهى مجلس النواب التصويت بعد جلسة استغرقت نحو 11 ساعة و50 دقيقة، وبذلك أصبح ترمب ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه محاكمة برلمانية.
ومن المقرر إحالة القضية إلى مجلس الشيوخ الشهر المقبل للتصويت على مساءلة ترمب.
وأصبح دونالد ترمب اليوم الخميس ثالث رئيس أمريكي تتم مساءلته بعد بيل كلينتون (1998) وأندرو جونسون (1868)، وذلك بعدما اتهمه مجلس النواب رسميًا بإساءة استخدام سلطات منصبه وعرقلة عمل الكونغرس في خطوة تاريخية من شأنها تأجيج التوترات الحزبية في بلد يعيش انقسامات عميقة.