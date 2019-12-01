بشرى سارة .. التحالف يوافق على استئناف رحلات شركة طيران اجنبية من والى اليمن ووزارة النقل تبشر بتشغيل شركة طيران اخرى قريبا

الخميس 19 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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اعلنت وزارة النقل في الحكومة الشرعية ، استئناف رحلات طيران شركة (افريكان اكسبرس) الافريقية من والى مطار سيئون بعد توقف دام لاكثر من عامين .

وطبقا لمذكرة رسمية (اطلع عليها مأرب برس) فقد وافقت قيادة القوات المشتركة في التحالف العربي على طلب وزارة النقل اليمنية بشأن استئناف رحلات الشركة المذكورة.

وكانت وزارة النقل قد تقدمت بطلب للتحالف لاستئناف رحلات طيران (افريكان اكسبرس) الى مطاري عدن وسيئون.

وقالت المذكرة الصادرة عن (خلية الاخلاء والعمليات الانسانية ، مركز عمليات الدفاع الوطني التابعين لوزارة الدفاع السعودية) ان القوات المشتركة وافقت على استئناف رحلات افريكان اكسبرس الى سيئون فقط ، على ان تخضع للاجراءات المتبعة في تصريح الرحلات الجوية من والى المطارات اليمنية والمتفق عليها بين الحكومة اليمنية وقوات التحالف.

وارجعت المذكرة سبب تأجيل استئناف رحلات شركة افريكان اكسبرس الى مطار عدن لحين تحقق الجاهزية الفنية وزيادة عدد الرحلات مستقبلا.

وزارة النقل اليمنية قالت انها ومنذ الوهلة الأولى هدفت الى تنظيم انشطة النقل بكل قطاعاتها والاشراف على شئونها لتطوير وتنمية خدمات النقل .

وواضحت انها في فترة وجيزة بفضل من الله وكرمه ومن خلال جهود معالي وزير النقل صالح أحمد الجبواني وقطاع النقل الجوي بالوزارة استطاعت التخفيف من معاناه المواطن اليمني في تنقلاته الداخلية و الخارجية وذلك بمتابعة الإجراءات التنظيمية مع قيادة التحالف العربي لفتح وتشجيع المجال امام الشركات الراغبة في مزاوله النشاط الجوي .

واضافت انها سعت «لاعادة استئناف بعض الشركات لعملها من المطارات المحررة والتي اثمرت اخيرا في اعاده استئناف طيران افريكان اكسبريس من مطار سيئون الدولي ومازالت الوزارة تسعى جاهدة في التواصل مع قيادة التحالف لإستكمال الإجراءات المتبعة لديها لتشغيل طيران ناشيونال ايرويز الاثيوبية قريبا» .