أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر بفضل انفراجة بين الصين وأميركا الإستخبارات الغربية تكشف المسؤول عن هجوم أرامكو في اليمن ما العلاقة بين أنماط النوم وأمراض القلب والسكتة الدماغية تحدث عن مؤامرة أميركية إسرائيلية إماراتية وحذر من حرب أهلية في العراق أسعار صرف العملات اليوم الخميس أمام الريال اليمني مقتل 3 وإصابة 13بانفجار لغم بالجوف والجيش يتقدم في هذه الجبهات تدابير الحكومة تنجح في تقليص تكلفة شراء الوقود لمحطات الكهرباء الحوثي يعترف بمصادرة ممتلكات الموالين للشرعية اليمنية الحكومة الشرعية تشكو الحوثيين لرئيس لجنة إعادة الإنتشاربـ"الحديدة" أردوغان: الدول الغربية المتقدمة والعربية الثرية فشلت في هذا الأمر
ظلت أسعار النفط فوق أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر يوم الخميس، لتواصل سلسلة من الصعود القوي الذي بدأ قبل أسبوع، في الوقت الذي تلقت فيه الأسواق العالمية الدعم من انفراجة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وبحلول الساعة 06:45 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات إلى 66.25 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 60.97 دولار للبرميل.
وكانت أحجام التداول هزيلة، إذ عجز حتى نبأ مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحريك سوق النفط.
ويضع هذا الاتجاه أسعار النفط صوب الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، لتتحرك بفضل قوة الدفع الناجمة عن إعلانات هذا الشهر بشأن زيادة تخفيضات إنتاج النفط من جانب منتجين كبار وكذلك اتفاق ‘المرحلة واحد‘ بين الولايات المتحدة والصين لإنهاء الحرب التجارية المستمرة بينهما منذ فترة طويلة.
ودفع الاتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم آفاق الاقتصاد العالمي للتحسن، مما يرفع احتمالات زيادة الطلب على الطاقة في العام المقبل ويدعم أسعار النفط.
وفي مؤشر آخر على انفراجة في العلاقات، نشرت وزارة المالية الصينية يوم الخميس قائمة جديدة لستة منتجات أمريكية ستُعفى من رسوم جمركية اعتبارا من 26 ديسمبر كانون الأول.
وفي الأسبوع الماضي، وافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون من خارج المنظمة مثل روسيا على زيادة تخفيضات إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من أول يناير كانون الثاني علاوة على تخفيضات سابقة قدرها 1.2 مليون برميل يوميا.
وبحسب بيانات أسبوعية نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء، تراجعت مخزونات الولايات المتحدة من النفط 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر كانون الأول، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.