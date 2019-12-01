الإستخبارات الغربية تكشف المسؤول عن هجوم أرامكو في اليمن

الخميس 19 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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تقرير: الاستخبارات الغربية حددت قياديا إيرانيا في اليمن مسؤولا عن هجوم "أرامكو"

أشارت صحيفة "هآرتس" التابعة للإحتلال الإسرائيلي إلى ورود تقارير تعتمد على مصادر استخباراتية غربية تكشف اسم قيادي من "الحرس الثوري" الإيراني في اليمن يعد مسؤولا عن الهجوم على شركة "أرامكو"السعودية.

ولفتت الصحيفة اليوم الأربعاء إلى تقرير نشره مؤخرا موقع Intelligence Online الفرنسي نقلا عن مصادر استخباراتية غربية، ادعى فيه أن الجنرال الإيراني، رضا شاهي، من أبناء مدينة شيراز، كان يقود الهجوم الذي نفذ منتصف سبتمبر الماضي بواسطة صواريخ وطائرات مسيرة على معملين لشركة النفط السعودية العملاقة. وادعى التقرير أن شاهي، الذي وصفه بـ"سليماني صنعاء" يترأس وحدة من الحرس الثوري تضم نحو 400 مقاتل في اليمن، وهي معززة بخبراء من "حزب الله" وصلوا البلاد من لبنان.

وأقرت "هآرتس" صعوبة التأكد من صحة هذه المزاعم من مصادر أخرى، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هذه المعلومات وردت على خلفية اتهام رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إيران بنشر صواريخ في اليمن قال إنها تهدد السعودية وإسرائيل.

وألقت السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل وألمانيا وفرنسا وبريطانيا على إيران اللوم في هجوم "أرامكو" الذي تبنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، وترفض طهران بشدة هذه الاتهامات.

المصدر: هآرتس نقلا عن RT