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أسعار صرف العملات اليوم الخميس أمام الريال اليمني

الخميس 19 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- خاص
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أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودية، اليوم الخميس، كانون الأول 19، 2019 :

أسعار الصرف في العاصمة المؤقتة عدن:

الدولار الأمريكي: شراء : 604 والبيع: 608

الريال السعودي:شراء159والبيع:159.5

أسعار صرف العملات في صنعاء:

الدولار الأمريكي : شراء: 588، 591والبيع 595،593

الريال السعودي: شراء: 155.8 - 156 بيع: 156.3 - 156.2

 
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