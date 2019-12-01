أسعار صرف العملات اليوم الخميس أمام الريال اليمني

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أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودية، اليوم الخميس، كانون الأول 19، 2019 :
أسعار الصرف في العاصمة المؤقتة عدن:
الدولار الأمريكي: شراء : 604 والبيع: 608
الريال السعودي:شراء159والبيع:159.5
أسعار صرف العملات في صنعاء:
الدولار الأمريكي : شراء: 588، 591والبيع 595،593
الريال السعودي: شراء: 155.8 - 156 بيع: 156.3 - 156.2