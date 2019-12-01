أردوغان: الدول الغربية المتقدمة والعربية الثرية فشلت في هذا الأمر

الخميس 19 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الدول الغربية المتقدمة والثرية، بالإضافة إلى بعض الدول العربية الغنية، فشلت في معالجة أزمة اللاجئين.

وأضاف الرئيس أردوغان خلال مشاركته في رئاسة المنتدى العالمي الأول للاجئين في جنيف بسويسرا أن “تجنّب العالم مشكلة اللاجئين لا يلغيها”.

وتوجه أردوغان من جنيف إلى ماليزيا لحضور قمة قادة العالم الإسلامي في كوالالمبور.

وتمثل القمة، التي تستمر حتى 21 ديسمبر، منصة عالمية للحوار تجمع القادة المسلمين والمثقفين والعلماء لإيجاد حلول للمشاكل التي يواجهها المسلمون.

وقال أردوغان إن المشاكل العالمية لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال التعاون والتضامن العالميين.

وتستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين، وهي البلد الذي ينفق أكثر على المساعدات الإنسانية للفرد.

وحول إرسال تركيا لطائرات بدون طيار إلى جمهورية شمال قبرص التركية، قال أردوغان إنه سيتم إرسال المزيد من الطائرات بدون طيار إذا لزم الأمر.

وقال “أي شيء يمكن أن يتغير في أي وقت بناءً على الحاجة”.

وهبطت طائرة بيرقدار TB2 المسلحة الجوية بدون طيار من القيادة الجوية البحرية في دالامان ببحر إيجة في تركيا يوم الاثنين في جمهورية شمال قبرص التركية في الساعة 10:00 صباحًا (0700 بتوقيت جرينتش) بعد ضوء أخضر من الحكومة القبرصية التركية.