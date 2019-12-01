الحوثيون يحولون مسجداً بصنعاء إلى معتقل مخيف للتعذيب والتنكيل بالمعتقلين

الأربعاء 18 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-مارب

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حولت مليشيات الحوثي الانقلابية أحد مساجد العاصمة صنعاء التي سيطرت عليها الى معتقل لتعذيب المختطفين.

وكشف موقع "العاصمة أونلاين"وهو متخصص في شئون أمانة العاصمة" إن مليشيا الحوثي حولت مسجد الإيمان في حي سواد حنش وسط العاصمة صنعاء، إلى معتقل لتعذيب مختطفين.

وبحسب المصادر شوهدت دوريات مسلحة للحوثيين تصل الى بوابة المسجد ويجري إنزال أشخاص من على متنها ورؤوسهم مغطاة "يرجح إنهم مختطفون" ويتم إدخالهم الى المسجد، وفي وقتٍ لاحق تصدر أصوات الصراخ وعويل تعذيب من داخل المسجد ذاته.

وكانت مليشيات الحوثي قد سيطرت على المسجد ومنعت ارتياده من قبل المصلين ليتحول الى ثكنه مسلحة ومعتقل لتعذيب المختطفين.