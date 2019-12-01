تفاصيل اتفاق أبرمه الوزير ”صالح الجبواني“ مع دولة خليجية

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أبرم وزير النقل صالح الجبواني، اليوم الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول، اتفاقا مع دولة الكويت بشأن تحويل مطار الكويت إلى منطقة ترانزيت لسفر اليمنيين من والى اليمن، ورفد أسطول اليمنية بطائرات.
وبحسب وكالة ”سبأ“، فقد بحث ”الجبواني“، مع رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي سلمان صباح السالم الصباح، سبل التعاون والتنسيق في مجال النقل الجوي بين البلدين، وإمكانية تحويل مطار الكويت إلى منطقة ترانزيت لسفر اليمنيين من والى اليمن.
وتم الاتفاق على تشغيل خط للخطوط الجوية اليمنية إلى الكويت، وتشكيل لجنة فنية لوضع آلية تنفيذية لما تم الاتفاق عليه بالإضافة إلى سبل الدعم الذي تحتاجه مطاري سيئون بمحافظة حضرموت وعتق بمحافظة شبوة.
كما بحث وزير النقل مع رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الصقر، وعدد من المسئولين في الخطوط الجوية الكويتية، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين خطوط الطيران في البلدين وتقديم الدعم الفني واللوجستي للخطوط الجوية اليمنية، وإمكانية تسيير الطيران الكويتي لرحلات مباشرة إلى اليمن.
وعبر المسئولين الكويتيين عن استعدادهم بعد التنسيق مع الحكومة الكويتية رفد أسطول اليمنية بطائرات تعزز قدرة الطيران اليمني على تغطية خطوط رحلاته وفتح خطوط طيران جديدة.