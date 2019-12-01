غوغل تقدم وضع التركيز لهواتف أندرويد

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أعلنت شركة غوغل عن إطلاق وضع التركيز (Focus mode) لمستخدمي الأجهزة الذكية العاملة بنظام أندرويد 9 و10، وذلك بهدف مواجهة الإلهاء الناتج عن التطبيقات والتنبيهات الصادرة عنها، كإشعارات تويتر وإنستغرام.
وأوضحت الشركة الأميركية أن هذا الوضع يتوفر لأجهزة أندرويد الذكية المشتملة على وظيفة "ديجيتال ويلبينغ" (Digital Wellbeing)، وهو يسمح للمستخدم بإيقاف عمل مجموعة من التطبيقات مؤقتا، وذلك حتى يتمكن من التركيز على المهام التي يقوم بها.
ويمكن تفعيل وضع التركيز من الإعدادات من "Digital Wellbeing & parental controls" أو تطبيق "Digital Wellbeing"، ثم يتم تحديد جميع التطبيقات المعنية التي لا يرغب المستخدم في أن تتسبب في تشتيت انتباهه، وبعد ذلك يتم تنشيط الوضع.
وليتمكن المستخدم من استدعاء التطبيقات المحظورة مرة أخرى، يجب العودة إلى الإعدادات وإلغاء تفعيل وضع التركيز أو إزالة التطبيق من قائمة الإلهاء.
كما يمكن للمستخدم تحديد أوقات معينة لتفعيل وضع التركيز تلقائيا وإيقاف التطبيقات، فيمكن على سبيل المثال تفعيل وضع التركيز تلقائيا في مواعيد العمل أو خلال فترة ما قبل موعد النوم لتحسين جودة النوم.