وفاة فنانة شهيرة بعد صراع مع المرض

الأربعاء 18 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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توفيت الفنانة القديرة، عصمت محمود، عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وكان آخر أعمال الفنانة الراحلة "فرقة ناجي عطا الله" الذي قدمته مع الممثل المصري عادل إمام.

وكانت عصمت قد شاركت في العديد من الأعمال، منها: "باب الحديد" مع هند رستم، "لوعة الحب" مع شادية، "ثورة البنات" مع نادية لطفي، "لا وقت للحب" مع فاتن حمامة، "أكاذيب حواء" مع أحمد مظهر، وكان لها أيضًا مشاركة في المسرح من خلال مسرحية "مطار الحب" مع شاهيناز صقال.