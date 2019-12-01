وفاة فنانة شهيرة بعد صراع مع المرض

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توفيت الفنانة القديرة، عصمت محمود، عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع مع المرض.
وكان آخر أعمال الفنانة الراحلة "فرقة ناجي عطا الله" الذي قدمته مع الممثل المصري عادل إمام.
وكانت عصمت قد شاركت في العديد من الأعمال، منها: "باب الحديد" مع هند رستم، "لوعة الحب" مع شادية، "ثورة البنات" مع نادية لطفي، "لا وقت للحب" مع فاتن حمامة، "أكاذيب حواء" مع أحمد مظهر، وكان لها أيضًا مشاركة في المسرح من خلال مسرحية "مطار الحب" مع شاهيناز صقال.