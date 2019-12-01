عاجل: الحوثيون يعلنون التوصل إلى اتفاق جديد مع الحكومة ”الشرعية“ ومقترح بالانسحاب من الحديدة

الأربعاء 18 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت جماعة الحوثيين الانقلابية، اليوم الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الشرعية، في الاجتماع المشترك السابع للجنة إعادة الانتشار من الحديدة، المنعقد برئاسة رئيس بعثة الأمم المتحدة الجنرال أبهيجيت جوها.

ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة عن رئيس فريقهم في لجنة التنسيق المشتركة المدعو علي الموشكي، قوله: "اتفقنا على فتح ممرين إنسانيين في الدريهمي وحيس، وقدمنا مقترحاً بسحب قواتنا العسكرية خارج محافظة الحديدة، مقابل سحب الطرف الآخر (الحكومة اليمنية) أيضاً من المحافظة“.

وأضاف: ”لكنهم ـ اي فريق الشرعية ـ ردوا بأنهم يستطيعون فقط أن يتراجعوا على أجناب شارعي صنعاء في الحديدة لـ350 مترا"، مبديا جاهزيتهم للقيام بعملية تبادل أسرى جزئية أو كاملة.

واتهم الموشكي، الأمم المتحدة بالتقصير في تنفيذ التزاماتها في اتفاق السويد، قائلا: "لم ينفذ أي بند من واجبات الأمم المتحدة في الاتفاق حتى تأهيل الموانئ، وفرق التفتيش خرجت من الحديدة بعد اعتراض الإمارات عليها".

ووجه انتقاداً للصليب الأحمر، قائلاً: "كنا ننتظر من منظمة الصليب الأحمر أن توزع الدواء والغذاء على أهل الدريهمي فإذا بها تفاوضهم على الرحيل من ممتلكاتهم وأرضهم".