الإدارة الامريكية تسترضي تركيا .. وتعلن موقفها من ابادة الأرمن

الأربعاء 18 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ، إنها لا تعتبر عمليات القتل الجماعية للأرمن في عام 1915 "عملية إبادة"، وذلك في مسعى لاسترضاء تركيا التي أغضبها اعتراف الكونغرس الأمريكي بذلك.

وقالت مورغن أورتاغوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، في بيان مقتضب: "موقف الإدارة لم يتغير" بعد تصويت الكونغرس. وقالت "إن وجهات نظرنا تنعكس في بيان الرئيس النهائي حول هذه القضية في نيسان/ أبريل الماضي".

في بيان بمناسبة ذكرى القتل الجماعي للأرمن، قال ترامب إن الولايات المتحدة كرّمت ضحايا "واحدة من أسوأ الفظائع الجماعية في القرن العشرين"، لكنه لم يستخدم كلمة الإبادة.

وبدلا من ذلك شجع الأرمن والأتراك على "إقرار التاريخ المؤلم".

وترفض تركيا استخدام كلمة "إبادة"، وتتحدث عن مجازر متبادلة على خلفية حرب أهلية ومجاعة خلفت مئات آلاف الضحايا بين الأتراك والأرمن.

وبعد تصويت مجلس النواب بغالبية ساحقة في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر على القرار، تبنى مجلس الشيوخ الخميس بالإجماع نصا "من أجل إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية عبر الاعتراف بها رسميا"، في إشارة إلى المذابح التي تتهم السلطنة العثمانية بارتكابها في العام 1915.

وغداة ذلك، استدعت تركيا السفير الأمريكي دافيد ساترفيلد؛ لإبلاغه رد فعل أنقرة.

وتعهد الرئيس التركي بالرد على أي عقوبات قد تفرضها الولايات المتحدة على بلاده، مهددا في هذا السياق بإغلاق قاعدة إنجرليك التي تستخدمها القوات الأمريكية، فيما رد البنتاغون بأن الولايات المتحدة تبذل جهودا للحفاظ على العلاقات مع تركيا.