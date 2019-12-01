تحركات مريبة لـ”الزبيدي“ وترتيبات لمعركة وشيكة مع”الشرعية“.. محور العند يعلن الولاء و”ثابت جواس“ يؤكد جاهزيته لتنفيذ المهمة

الأربعاء 18 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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يواصل رئيس ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، عيدروس الزبيدي، استقطاب القادة العسكريين الجنوبيين، في تحرك يكشف ترتيبات للانقلاب على اتفاق الرياض، وخوض معركة وشيكة مع الحكومة الشرعية.

وبحسب موقع المجلس على الإنترنت فقد استقبل، عيدروس الزُبيدي، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول، قائد محور العند قائد اللواء 131 مشاة، العميد الركن ثابت مثنى جواس.

وقال الموقع ان العميد جواس، أكد جاهزية منتسبي محور العند واللواء 131 مشاة لخوض المعارك والدفاع عن الوطن ومكتسباته الغالية وتنفيذ كل مايوكل إليهم من مهام للدفاع عن الوطن، .