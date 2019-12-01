رقصة بوغبا تشعل مواقع التواصل وتغضب مشجعي المانيو (شاهد)

الأربعاء 18 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تعود الواقعة إلى الجمعة الماضي وهي تخالف تماماً تصريحات مدرب الفريق الذي ذكر أن سبب تأخر التحاق بوغبا وعكة صحية- تويتر

ظهر لاعب خط وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم بول بوغبا في شريط فيديو وهو يرقص في حفل زفاف شقيقه.

رقصة بوغبا الإفريقية تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع لكنها أثارت حفيظة وغضب عشاق الشياطين الحمر ومسؤولي النادي أيضا.

ووفقا لصحيفة «ميرور» البريطانية فإن سبب الغضبة يعود إلى أن الجميع اعتقد أن اللاعب طريح الفراش في الوقت الراهن، لذلك تأخرت عودته إلى النادي، لكنه بدلاً من ذلك، ظهر في «فيديو» لحفل زفاف شقيقه بفرنسا، وهو يرقص بحماسة.

وتعود الواقعة إلى الجمعة الماضي، وهي تخالف تماماً تصريحات مدرب الفريق، النرويجي أولي سولسكاير، الذي ذكر أن سبب تأخر التحاق بوغبا بالفريق، يعود إلى وعكة صحية ألمت به، جعلته يمدد فترة إقامته في فرنسا لبضعة أيام.

وقالت الصحيفة إن اللاعب ظهر بصحة جيدة، ولا تبدو عليه آثار المرض، الأمر الذي زاد تعقيد وضعه في النادي.

يشار إلى أن بوغبا يغيب عن الفريق منذ نهاية الشهر الماضي بسبب الإصابة، وكان متوقعا أن يعود في الأيام الماضية.