كيف تعثر على الكاميرات المخبأة بالفنادق والعقارات المؤجرة؟

الأربعاء 18 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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في تقرير نشرته مجلة "فاست كومباني" الأميركية، سلط الكاتب مايكل غروتهاوس الضوء على التقارير الأخيرة التي تفيد بأن العديد من المسافرين وجدوا كاميرات مراقبة مخفية بالعقارات والغرف التي استأجروها عن طريق موقع "آير بي أن بي" رغم أن الموقع يحظر على المضيفين وضع كاميرات بعقاراتهم دون إبلاغ المستأجرين.

وفي يناير/كانون الثاني، نشرت مجلة "فاست كومباني" تقريرا عن أستاذ في علوم الحاسوب بجامعة كارنيجي ميلون، اكتشف كاميرتين مخبأتين في الغرف التي استأجرها هو وعائلته.

الشهر الماضي، ذكرت مجلة "أتلانتيك" أن عائلة نيوزيلندية استأجرت عقارا في إيرلندا لتكتشف فيما بعد أنه مزود بكاميرا أمنية سرية تقوم بتسجيل فيديو بث مباشر.

لذلك إذا كنت تخشى من وجود كاميرات تجسس بالعقار الذي استأجرته أو الفندق الذي تقيم فيه فعليك اتباع الخطوات التالية كي تعثر عليها:

الانتباه جيدا إلى الملحقات الإلكترونية غريبة الشكل

غالبا ما تحتوي الأجهزة الذكية التي تبدو كبيرة الحجم على كاميرا خفية بداخلها. ولذلك ينصح المسافرون بالانتباه جيدا لوجود أدوات أو ملحقات إلكترونية غريبة الشكل، وقد يكون من الصعب اكتشاف وجود كاميرا خفية لا سيما وأنها أصبحت صغيرة للغاية لتصبح قابلة للإخفاء تقريبا في أي جهاز.

فعلى سبيل المثال، إذا وجدت منبها في الحمام أو أي مكان آخر لا تتوقع وجوده، فإن ذلك قد يكون دليلا على أن الأمر يبعث على الريبة.

وفي حال وجدت قابس "يو أس بي" على الحائط وكان موجها نحو سريرك أو حوض الاستحمام، فتأكد من أن هناك خطبا ما. راقب هذه الملحقات وتأكد من أنها ليست بارزة في مجال رؤيتك.

ضوء المصباح اليدوي لاكتشاف عدسات الكاميرا

يمكن استخدام المصباح اليدوي، حيث عادة ما تكون عدسة الكاميرا مصنوعة من الزجاج الذي يعد من أكثر المواد العاكسة للضوء، لذلك فإنه يمكن بسهولة اكتشاف عدسات الكاميرات الخفية إذا عكست ضوءا داخل الغرفة.

وكل ما عليك فعله هو إطفاء الأنوار واستخدام هاتفك كمصباح يدوي وتوجيهه نحو أرجاء الغرفة. وفي حال لاحظت وجود انعكاس للضوء يأتي من جهاز فافحصه عن كثب، فربما تجد كاميرا مخفية فيه.

تطبيقات فحص شبكة واي فاي

قد لا تكفي عمليات الفحص المرئية دائما للعثور على الكاميرات الخفية، لكن الخبر السار أنه توجد طريقة أفضل لاكتشاف هذه الكاميرات.

تستخدم جميع الكاميرات الخفية الحديثة تقنية واي فاي، مما يسمح ببث لقطات عبر الإنترنت. ولكن اعتماد هذه الأجهزة سرا على إشارة لاسلكية لبث لقطات على الإنترنت يجعلها عرضة للكشف.

ويمكن لمستخدمي الهواتف الذكية استخدام تطبيقات مثل تطبيق "فينغ" (FING) المتوفر على نظام التشغيل "أي أو أس" و"أندرويد" الذي يعرض جميع الأجهزة اللاسلكية المتصلة بشبكة واي فاي.

بعد الوصول إلى الغرفة أو العقار الذي استأجرته، اتصل بشبكة واي فاي مع إجراء مسح للشبكة باستخدام التطبيق، وحينها سيعرض عليك جميع الأجهزة المتصلة بالشبكة ذاتها.

كاشف التردد اللاسلكي

إذا كان لدى المضيف شبكة لاسلكية خاصة أخرى لا يمكنك الوصول إليها، فلن تكون التطبيقات -التي تعرض جميع الأجهزة اللاسلكية المتصلة بشبكة واي فاي- ناجعة.

في هذه الحالة، يتمثل الحل الوحيد في استخدام جهاز كشف التردد اللاسلكي القادر على تحديد مكان الأجهزة -التي تنبعث منها إشارات التردد اللاسلكي- عبر إصدار صوت تنبيه.

ويمكن شراء هذا الجهاز الصغير من موقع أمازون بسعر يتراوح بين ثلاثين وخمسين دولارا.

ما الذي يتوجب عليك فعله عند العثور على كاميرا خفية؟

يتوجب عليك الاتصال بالمضيف مباشرة والإبلاغ عن الكاميرا بمجرد العثور عليها، أو إبلاغ الشرطة إذا أردت ذلك، لاسيما أن القوانين المتعلقة بوضع كاميرات خفية تختلف حسب البلد أو المنطقة. وفي حال لم تستطع الوصول إلى المضيف فيمكنك ببساطة فصل الطاقة عن الكاميرا.

وأكد التقرير أن الكاميرا ليست الأجهزة الوحيدة التي يجب أن ننتبه إليها، فمُضخّمات الصوت الذكية تحتوي على ميكروفونات يمكن أن تسجل وتستمع إلى محادثاتك.