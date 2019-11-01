ترمب يكتب عن : «عزله من منصبه اليوم» الحوثي يعرض منازل هادي وعلي محسن للبيع الانتقالي يسلم اسرى الشرعية للامارات وقيادي جنوبي يفضحهم قمة اسلامية بماليزيا تثير ضجة قبل انطلاقها ومهاتير يتصل بالملك سلمان ويوضح له اشتُقّت عن العربية .. كلمات إنجليزية ستفاجئك مخاوف وترقب وهذا ماسيحدث قبل انطلاق الكلاسيكو بين برشلونة والريال معلومات جديدة وخطيرة عن الجنرال الايراني المتواجد بصنعاء وحجم القوة التي معه وماذا يعمل أمنية شبوة تعري الانتقالي وتكشف مصير الأسرى لديها ولماذا لم يطلق سراحهم وماذا يحدث عند نقطة العلم واشنطن بوست: الصين تجبر الأيغور على العمل بمصانع ذات قيود صارمة أيهما أسوأ.. الملح أم السكر؟
طالب القيادي الحوثي، محمد علي الحوثي، من مجلس النواب في صنعاء (غير شرعي)، تشريع قانون يتيح بيع منازل مسئولين يمنيين بارزين بدأ بالرئيس هادي وانتهاء بأصغر مسئول، لدفع الرواتب في اليمن ، كما قال.
وقال محمد علي الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الاعلى في سلطة المليشيات الحوثية، ورئيس ما يسمى اللجنة الثورية ،في تغريدة رصدها مأرب برس على حسابه في تويتر : «الذين أكلوا البلاد والعباد وذهبوا للإرتزاق كانوا جزءاً من مشكلة الرواتب ومشرعنين لإجرام عدوان التحالف» حد تعبيره.
وأقترح الحوثي على مجلس النواب أن يضع قانونا يسمح ببيع منازلهم في صنعاء ودفع قيمتها للموظفين رواتب ابتداءً من هادي ونائبه وانتهاء بآخر مسؤول.
وتأتي دعوة الحوثي هذه ، تمهيدا للسطو على ممتلكات المسئولين في الحكومة اليمنية ، بغطاء من مجلس النواب بصنعاء ، فاقد الشرعية ، حتى يكون للحوثيين مصوغ قانوني كما يعتقدون ،يسمح لهم بالتصرف بالممتلكات الخاصة ونهبها ، فضلا عن العامة.