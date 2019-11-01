الحوثي يعرض منازل هادي وعلي محسن للبيع

الأربعاء 18 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- صنعاء

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طالب القيادي الحوثي، محمد علي الحوثي، من مجلس النواب في صنعاء (غير شرعي)، تشريع قانون يتيح بيع منازل مسئولين يمنيين بارزين بدأ بالرئيس هادي وانتهاء بأصغر مسئول، لدفع الرواتب في اليمن ، كما قال.

وقال محمد علي الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الاعلى في سلطة المليشيات الحوثية، ورئيس ما يسمى اللجنة الثورية ،في تغريدة رصدها مأرب برس على حسابه في تويتر : «الذين أكلوا البلاد والعباد وذهبوا للإرتزاق كانوا جزءاً من مشكلة الرواتب ومشرعنين لإجرام عدوان التحالف» حد تعبيره.

وأقترح الحوثي على مجلس النواب أن يضع قانونا يسمح ببيع منازلهم في صنعاء ودفع قيمتها للموظفين رواتب ابتداءً من هادي ونائبه وانتهاء بآخر مسؤول.

وتأتي دعوة الحوثي هذه ، تمهيدا للسطو على ممتلكات المسئولين في الحكومة اليمنية ، بغطاء من مجلس النواب بصنعاء ، فاقد الشرعية ، حتى يكون للحوثيين مصوغ قانوني كما يعتقدون ،يسمح لهم بالتصرف بالممتلكات الخاصة ونهبها ، فضلا عن العامة.