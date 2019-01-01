الانتقالي يسلم اسرى الشرعية للامارات وقيادي جنوبي يفضحهم

الأربعاء 18 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال قيادي في المقاومة الشعبية بعدن، أن ما يسمى بالانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، يرفض تسليم أسرى الحكومة الشرعية، في الوقت الذي يطلب فيه الأخير الإفراج عن مسلحيها المحتجزين لدى السلطات الأمنية بمحافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن.

جاء ذلك في تدوينه للقيادي في المقاومة الشعبية "عادل الحسني"، على حسابه الشخصي بـ "تويتر" أمس الثلاثاء.

وبحسب القيادي "الحسني"، فقد " رفعت الشرعية بأسماء المعتقلين الذين سيتم التبادل بهم فكان رد الإنتقالي، أن هؤلاء مع الإمارات وبعضهم خرجوهم خارج البلد ولا دخل لنا بهم''، مضيفا، "ثم يريد الشرعية تسلم الأسرى في شبوة!!"

وتأتي تغريده "الحسني"، في الوقت الذي يُنفذ فيه مسلحو مليشيات المجلس الانتقالي تقطعا في الخط الرابط بين العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة أبين، لليوم الرابع على التوالي، لمنع مرور شاحنات النقل الثقيل، للضغط على الجانب الحكومي للإفراج عن مسلحي الانتقالي المحتجزين لدى السلطات الأمنية بمحافظة شبوة.

ويسعى مسلحو الانتقالي للضغط على الجانب الحكومي للإفراج عن العشرات من عناصرهم المنتمين لمحافظة الضالع ولحج، والذين ذهبوا لتعزيز مليشيات النخبة الشبوانية خلال أحداث التمرد التي شهدتها المحافظة في أغسطس/آب الفائت.

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وسبق للجانب الحكومي في محافظة شبوة أن أبدى قبوله الإفراج عن عناصر مليشيات الانتقالي المحتجزين والذين ينتمي جميعهم لمحافظتي الضالع ولحج، وذلك مقابل الإفراج عن كل من تحتجزهم مليشيات الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن من منتسبي المؤسسة الأمنية والعسكرية وهو ما رفضته مليشيات الانتقالي.