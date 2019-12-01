معلومات جديدة وخطيرة عن الجنرال الايراني المتواجد بصنعاء وحجم القوة التي معه وماذا يعمل

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كشفت مجلة "انتيليجنس أون لاين" الفرنسية، المتخصصة في شؤون الاستخبارات، معلومات جديدة حول القيادي في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال عبدالرضا شلاهي الذي يتواجد في صنعاء على رأس قوة لتقديم الدعم لجماعة الحوثي.
وبحسب مصادر المجلة الاستخباراتية فإن الجنرال رضا شلاهي، ابن مدينة شيراز الإيرانية، يتواجد في اليمن على رأس قوة مكونة من حوالي ٤٠٠ مقاتل من الحرس الثوري الإيراني، يعززها خبراء من حزب الله تم إرسالهم من لبنان.
وأعلنت الحكومة الأمريكية مطلع ديسمبر الحالي عن تواجد قيادي كبير بالحرس الثوري الإيراني في اليمن يدير معارك الحوثيين، ووضعت مكافأة قدرها 15 مليون دولار أمريكي لمن يعطي معلومات عن مواقع أنشطته في اليمن.
ووفقاً لـ"إنتيليجنس أون لاين" فقد كان "شلاهي" المسؤول عن قيادة الهجوم الصاروخي والطائرات المسيرة على منشأة أرامكو في المملكة العربية السعودية منتصف سبتمبر الماضي.
يشار إلى أن مبعوث الحكومة الأمريكية أعلن بالتزامن مع الكشف عن وجود "شلاهي" في صنعاء، عن ضبط القوات الأمريكية في بحر العرب شحنة أسلحة إيرانية خطرة في طريقها إلى الحوثيين".