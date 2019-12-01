تكنولوجيا جديدة تنقل الإنسان إلى أي نقطة بالعالم خلال ساعة فتاة عشرينية تنتحر بعد مرور ستة أشهر من زواجها بذمار الجيش يعلن القبض على مسلحين إغتالا إمام مسجد أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء سويسرا تنفي الإعتراف بالحوثيين وتأسف للِّقاء مع ممثلهم الحوثيون يهددون جريفث بالقتل والأخير يغادر غاضبا بعد فشل مهمته اجتماع بين الحكومة اليمنية والحوثيين في عرض البحر الأحمر أول تعليق رسمي من الإمارات بشأن أزمة مع السعودية أول تعليق رسمي من الإمارات بشأن أزمة مع السعودية ما علاقة الإمارات بفرض عقوبات أمريكية ضد تركيا؟
ذكرت مصادر محلية ان فتاة عشرينية اقدمت على الانتحار بعد مرور ستة اشهر من زواجها .
وحسب المصادر ان الفتاة عشرينية انتحرت شنقا في مديرية وصاب بمحافظة ذمار.
وقالت مصادر حقوقية في ذمار أن الفتاة أقدمت على الانتحار شنقا في قرية العدني عزلة الشركا في مديرية وصاب العالي بسبب تعرضها لتعذيب نفسي من قبل أسرة زوجها ومن زوجها الغائب عنها منذ زواجهما منذ ستة أشهر مما فاقم من ظروف حالتها النفسية لتدفع بنفسها للانتحار .
وتعد هذه ثاني حادثة إنتحار شهدتها مديرية وصاب في ذمار كان آخرها انتحار رجل مسن قبل أسبوع بعد أن عجز في قضية قتل ابنه في المحاكم والنيابات منذ سنوات.