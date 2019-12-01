فتاة عشرينية تنتحر بعد مرور ستة أشهر من زواجها بذمار

الأربعاء 18 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس - منوعات

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ذكرت مصادر محلية ان فتاة عشرينية اقدمت على الانتحار بعد مرور ستة اشهر من زواجها .

وحسب المصادر ان الفتاة عشرينية انتحرت شنقا في مديرية وصاب بمحافظة ذمار.

وقالت مصادر حقوقية في ذمار أن الفتاة أقدمت على الانتحار شنقا في قرية العدني عزلة الشركا في مديرية وصاب العالي بسبب تعرضها لتعذيب نفسي من قبل أسرة زوجها ومن زوجها الغائب عنها منذ زواجهما منذ ستة أشهر مما فاقم من ظروف حالتها النفسية لتدفع بنفسها للانتحار .

وتعد هذه ثاني حادثة إنتحار شهدتها مديرية وصاب في ذمار كان آخرها انتحار رجل مسن قبل أسبوع بعد أن عجز في قضية قتل ابنه في المحاكم والنيابات منذ سنوات.