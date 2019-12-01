آخر الاخبار

تكنولوجيا جديدة تنقل الإنسان إلى أي نقطة بالعالم خلال ساعة فتاة عشرينية تنتحر بعد مرور ستة أشهر من زواجها بذمار الجيش يعلن القبض على مسلحين إغتالا إمام مسجد أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء سويسرا تنفي الإعتراف بالحوثيين وتأسف للِّقاء مع ممثلهم الحوثيون يهددون جريفث بالقتل والأخير يغادر غاضبا بعد فشل مهمته اجتماع بين الحكومة اليمنية والحوثيين في عرض البحر الأحمر أول تعليق رسمي من الإمارات بشأن أزمة مع السعودية أول تعليق رسمي من الإمارات بشأن أزمة مع السعودية ما علاقة الإمارات بفرض عقوبات أمريكية ضد تركيا؟

سبأفون .. أصالة وتواصل

فتاة عشرينية تنتحر بعد مرور ستة أشهر من زواجها بذمار

الأربعاء 18 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس - منوعات
عدد القراءات 174

صورة تعبيرية

ذكرت مصادر محلية ان فتاة عشرينية اقدمت على الانتحار بعد مرور ستة اشهر من زواجها .

وحسب المصادر ان الفتاة عشرينية انتحرت شنقا في مديرية وصاب بمحافظة ذمار.

وقالت مصادر حقوقية في ذمار أن الفتاة أقدمت على الانتحار شنقا في قرية العدني عزلة الشركا في مديرية وصاب العالي بسبب تعرضها لتعذيب نفسي من قبل أسرة زوجها ومن زوجها الغائب عنها منذ زواجهما منذ ستة أشهر مما فاقم من ظروف حالتها النفسية لتدفع بنفسها للانتحار .

وتعد هذه ثاني حادثة إنتحار شهدتها مديرية وصاب في ذمار كان آخرها انتحار رجل مسن قبل أسبوع بعد أن عجز في قضية قتل ابنه في المحاكم والنيابات منذ سنوات.

إقراء أيضاً
فيديو جديد... الوليد بن طلال مع الأميرات الخمس في رحلة ترفيهية
فنانة أمريكية شهيرة تعلن إسلامها وترتدي الحجاب .. شاهد
السعودية.. صاحبة الفيديو المسيء للعباءة تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة تصويره .. شاهد
نبشوا 30 طنا من القمامة بحثا عن خاتم زواج
هل ترغب في السفر؟ مدينة امريكية تقدم 15 ألف دولار لمن يسافر اليها
تلفزيون الإحتلال الإسرائيلي :شاب كويتي يعتنق اليهودية ويتخلى عن الإسلام
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة منوعات

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس