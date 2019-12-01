الجيش يعلن القبض على مسلحين إغتالا إمام مسجد

الأربعاء 18 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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الجيش اليمني يعلن القبض على مسلحيْن اغتالا إمام مسجد

أعلن الجيش اليمني، القبض على مسلحين اثنين، بعد ساعات من تنفيذهما عملية اغتيال لإمام مسجد بمحافظة حضرموت شرق البلاد.

وأشارت المنطقة العسكرية الأولى، في بيان لها الأربعاء، إلى أن قوات "اللواء 37 مدرع"، والبحث الجنائي، تمكنت من القبض على مسلحين اثنين بعد اغتيالهما إمام مسجد بمديرية القطن، بعد ساعات من العملية.

وأضاف البيان أن الجانيَين "م.ن.ع.ي"، و "م.أ.ع. م" اغتالا "ع.س.ح.ي" بعد استدراجه إلى سيارتهما بمنطقة المدهر بمديرية القطن.

ولفت إلى أن قوات الجيش فور تلقيها البلاغ باشرت مع البحث الجنائي، في علميات التحري، حتى تمكنت من القبض على الجناة في نقطة تفتيش للجيش بمنطقة الخشعة.

فيما كشف مصدر عسكري رفيع، في تصريح لوكالة الأناضول، أن الجناة ينحدرون من محافظة لحج (جنوبا)، وأن الضحية هو "علي سالم حسين يحيى"، إمام مسجد في منطقة سفولة آل حويل بمديرية القتل. وبيّن المصدر أن الإمام أيضا ينحدر من محافظة لحج.

ومديرية القطن هي من مناطق محافظة حضرموت (ثلث مساحة اليمن)، وتشهد انفلاتا أمنيا منذ نحو خمس سنوات، جراء الحرب التي تعيشها البلاد بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة "الحوثي".

وخلفت الحرب المتواصلة أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات أغلب سكان البلد العربي الفقير بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفق الأمم المتحدة.