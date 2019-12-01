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أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 18 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-خاص
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أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء 18ديسمبر

في العاصمة المؤقتة عدن :

الدولار الأمريكي: الشراء602والبيع 605

الريال السعودي: الشراء158.3والبيع 158.7

 

أسعار صرف العملات في صنعاء:

الدولار الأمريكي:591الشراء والبيع بـ594

الريال السعودي: الشراء156والبيع 156.5

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