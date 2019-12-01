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أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء 18ديسمبر
في العاصمة المؤقتة عدن :
الدولار الأمريكي: الشراء602والبيع 605
الريال السعودي: الشراء158.3والبيع 158.7
أسعار صرف العملات في صنعاء:
الدولار الأمريكي:591الشراء والبيع بـ594
الريال السعودي: الشراء156والبيع 156.5