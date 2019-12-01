اجتماع بين الحكومة اليمنية والحوثيين في عرض البحر الأحمر

الأربعاء 18 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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وصل فريق الحكومة اليمنية في لجنة إعادة الانتشار، التي تشرف عليها الأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، إلى السفينة الأممية "Antarctic dream" المتواجدة بالبحر الأحمر.

وأوضح المتحدث باسم القوات المشتركة (حكومية) غربي اليمن وضاح الدبيش، عبر "تويتر"، أن الفريق الحكومي برئاسة اللواء محمد عيضة وصل لعقد الاجتماع المشترك السابع، الذي يضم اللجنة الأممية وجماعة الحوثيين.

وأشار إلى أن هذا هو اللقاء الرابع بالبحر، بسبب ما وصفه بـ"عرقلة الحوثيين للمنافد البرية، ومنع الوفد الأممي من ممارسة عمله بأريحية".

ولفت الدبيش إلى أن الاجتماع سيعقد، الأربعاء والخميس، في المياه الدولية. وقال الدبيش أن الاجتماع يبحث الخطوات العملية لإعادة الانتشار وفتح الممرات الإنسانية وإحلال قوات أمن وخفر السواحل.

واتهم جماعة الحوثيين بـ"الكذب وعرقلة" العديد من الخطوات والاتفاقيات، بالإضافة إلى استهدافها للمدنيين، بالرغم من مرور عام على اتفاق السويد، وهي اتهامات نفتها الجماعة مرارًا.

وشهدت محافظة الحديدة، خلال الأيام القليلة الماضية، مواجهات وتصعيد ميداني، تزامنًا مع زيارة المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى صنعاء، اختتمها الثلاثاء، وسط تبادل الاتهامات بخرق الهدنة.

وفي 13 ديسمبر/ كانون أول 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.

وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته. وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.