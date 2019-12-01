توجيه عاجل من «معين عبد الملك»يخص محافظة سقطرى

الثلاثاء 17 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك اليوم الثلاثاء، وزارة المالية بدعم عاجل بمبلغ ١٠٠ مليون ريال للسلطة المحلية بمحافظة ارخبيل سقطرى لمواجهة أضرار وتأثيرات العاصفة المدارية بافان، بناءا على توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك عقب اطلاعه من محافظ سقطرى رمزي محروس في اتصال هاتفي على تقرير اولي حول الاحتياجات العاجلة لمحافظة ارخبيل سقطرى، لمواجهة تداعيات وآثار العاصفة المدارية بافان، والجهود المشتركة للحكومة والسلطة المحلية وبمساهمة البرنامج السعودي لتنمية و اعمار اليمن في معالجة تداعيات الاعصار وفقاً لوكالة سبأ الرسمية.

كما وجه الدكتور معين عبدالملك، بإنشاء وحدة شق الطرق في الأرخبيل وتوفير معدات للمحافظة.. مؤكدا ان سقطرى تحظى بأولوية في دعم الحكومة بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية.

وشدد رئيس الوزراء، على الوزارات والجهات المختصة بالتنسيق مع السلطة المحلية في محافظة ارخبيل سقطرى باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمعالجة الاضرار الناجمة عن الاعصار، والتركيز على اولويات المواطنين الملحة، وتحسين الجوانب الخدمية خاصة الطرقات والكهرباء والمياه.