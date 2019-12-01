أصيب بأزمة قلبية بعد أن شاهد طفله داخل الغسالة!

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تعرض أب إلى حادثة مرعبة منذ بضعة أسابيع ،وذلك بعد أن شاهد وجه طفله وهو ينظر إليه من داخل غسالة الملابس. الأمر الذي صدمه وتسبب له بنوبة قلبية على الفور .
والمفاجأة في الواقعة أن طفله لم يكن داخل الغسالة وإنما الصورة التي شاهدها كانت لقميص طبع عليه صورة وجه الطفل .
ونشر هذا الشخص الصورة التي شاهدها عبر حسابه على تويتر وقال إنه تم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بنوبة قلبية جراء الصدمة .
وأرفق الصورة بتحذير وجهه إلى الآباء والأمهات خوفاً من التعرض لمثل هذا الموقف قائلاً: “من فضلك إذا كنت تغسل قميصك المفضل مع صورة لطفلك عليه .. ضع ملاحظة تحذيرية على الغسالة أو شيء من هذا القبيل”.
ولم تعرف جنسية الرجل الذي تناقلت الكثير من المواقع حادثته.