الأحزاب السياسية في”شبوة“ تعلن موقفا حاسما من المحافظ ”بن عديو“

الثلاثاء 17 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت الأحزاب والتنظيمات السياسية في محافظة شبوة (شرقي اليمن)، الثلاثاء 17 ديسمبر/كانون الأول، تأييدها ومباركتها لكل الخطوات التي تقوم بها قيادة المحافظة في سبيل تعزيز دعائم الأمن والاستقرار فيها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظ المحافظة محمد بن صالح عديو وعدد من قيادات السلطة المحلية، اليوم، حيث ثمنت الأحزاب جهود السلطة المحلية للحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيز سلطاتها الدستورية والشرعية.

وأشادت الأحزاب بإجراءات مبدأ الشفافية في إدارة الموارد المالية بالمحافظة وخاصة عائداتها من مبيعات النفط وتسخيرها لبرامج التنمية المحلية بالمحافظة وبصورة غير مسبوقة في حياتها وتاريخها.

بدوره، استعرض المحافظ آخر المستجدات على الساحة الوطنية والمحلية، مؤكداً على دور الأحزاب المعهود والمنشود في تعزيز جبهة التلاحم الوطني بالمحافظة ومناهضة ثقافة العنف والفوضى التي تدعو لها بعض المكونات المتمردة على شرعية الدولة.

واكد ”بن عديو“ أن قيادة المحافظة تسعى وبكل حكمة واخلاص لمعالجة تبعات الأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة واطلاق برامج التنمية المحلية المستدامة من جديد فيها.

ودعا محافظ شبوة قياداتها الحزبية والسياسية إلى المشاركة الفاعلة في صناعة التحولات التنموية التي تشهدها المحافظة، والعمل المشترك لمواجهة كافة التحديات التي تواجهها على مختلف الاصعدة والمستويات.