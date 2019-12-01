الكويت تفتتح 100 وحدات سكنية بمواصفات مميزة لنازحي صعدة بمحافظة الجوف .. شاهد

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أفتتح في محافظة الجوف 100 وحدة سكنية للنازحين من أبناء محافظة صعدة بتمويل وإشراف جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية بدولة الكويت الشقيقة وتنفيذ شبكة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية .
وقال مدير شبكة استجابة طارق لكمان إن هذا المشروع يضم 100 وحدة سكنية مكونة من غرفتين ودورة مياه ، بالإضافة الى وجود المسجد والحديقة الخاصة بالمخيم.
وأشار إلى أن هذا المشروع يستهدف أبناء محافظة صعدة النازحين الذي لا يوجد لهم سكن.
من جانبه أكد وكيل المحافظة المهندس عبدالله الحاشدي أن الجوف ستظل فاتحة أبوبها لكل النازحين من المحافظات التي لاتزال مليشيا الحوثي تمارس على أبنائها جميع أنواع وأساليب الظلم والتنكيل وسلب الحريات.
وأكد الحاشدي استعداد السلطة المحلية توفير الماء والكهرباء حسب الإمكانيات الموجودة.
ودعا الوكيل الحاشدي المنظمات المحلية والدولية الى دعم النازحين بمثل هذا المشاريع النوعية التي تعمل على تخفيف آلام النزوح.