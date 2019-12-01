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سبأفون .. أصالة وتواصل

سوني تتحدى سامسونغ بتقنية جديدة لكاميرات الهواتف

الثلاثاء 17 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-وكالات
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أعلنت سوني مؤخرا عن تطويرها لحساس تصوير جديد مخصص لكاميرات الهواتف، سيصبح المنافس الرئيسي للحساس العالي الدقة الذي أعلنت عنه سامسونغ مؤخرا.

وتشير التسريبات إلى أن حساس سوني الجديد سيركب في هواتف Oppo X2 الصينية المتطورة، التي سيعلن عنها في مارس العام القادم، لتكون أهم منافس لهواتف Galaxy S11 المقبلة من سامسونغ.

وسيعمل الحساس الجديد الذي سيطلق عليه اسم 2×2 On-Chip Lens بتقنية التركيز التلقائي الطوري PDAF، التي تساعد على جعل الصور أكثر تركيزا، وتساعد على توثيق لقطات عالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

كما سيحسن هذا الحساس تقنية التصوير بدقة HDR، وسيزيد من دقة توثيق الفيديوهات، ويقلل من معدل الضوضاء في الفيديو الملتقط أثناء الحركة، وسيساعد على دمج الصور الملتقطة من عدة عدسات في وقت واحد لتكوين لقطات عالية الدقة.

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