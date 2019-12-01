لماذا تتطلع الصين لتعزيز نفوذها في اليمن؟.. تقرير

الثلاثاء 17 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ ترجمات

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في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، عرض الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة "تشانغ جون" رؤية بكين لمستقبل اليمن بعد انتهاء الصراع. وفي بيان رسمي، دعا الممثل الصيني المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات مخصصة لتحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني، وسلط الضوء على اليمن كمثال على موقف الصين في استخدام التنمية كطريق فعال للسلام والاستقرار للبلدان التي تواجه الداخلية الصراعات.

كان بيان "تشانغ" حول اليمن جديرا بالملاحظة لأنه كان أكثر تحديدا من دعوات بكين الغامضة تقليديا للحوار بين اليمنيين والحل السياسي للحرب في اليمن. وتتزامن تعليقات الممثل الصيني مع توسع مشاركة الصين في اليمن. وبما أن الصين تمتلك شراكات استراتيجية شاملة مع المملكة العربية السعودية وإيران والإمارات، فقد دعمت الصين بحذر حكومة اليمن المعترف بها دوليا، وحرصت في الوقت ذاته على الحفاظ على خطوط الاتصال مع الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي. وعززت الصين هذه العلاقات الدبلوماسية الوثيقة مع الفصائل اليمنية المتحاربة لتوسيع وجودها الاقتصادي في اليمن وبالتالي تعزيز نفوذها على البحر الأحمر.

بناء النفوذ

منذ المراحل الأولى من الحرب الأهلية في اليمن، أيدت الصين رسميا شرعية الرئيس "عبد ربه منصور هادي". وصوتت الصين لصالح قرار مجلس الأمن رقم 2216 في أبريل/ نيسان 2015، الذي أدان الانقلاب الحوثي، ووافقت على موقف المملكة العربية السعودية من وحدة اليمن وسيادته في بيان مشترك صدر في يناير/ كانون الثاني 2016. كما التقى المسؤولون الصينيون بانتظام مع أعضاء تحالف "هادي"، مثل نائب الرئيس "علي محسن الأحمر"، وتعاونوا دبلوماسياً مع الإصلاح، الفرع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين. يقع موقف الصين من التدخل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن في مكان ما بين الموقفين الروسي والأمريكي، حيث رفضت بكين محاكاة انتقادات موسكو للسلوك السعودي، لكنها عبرت أيضًا عن شكوك أكبر من صانعي السياسة الأمريكيين بشأن جدوى الحملة العسكرية.

وعلى الرغم من دعمها لشرعية "هادي"، فقد أقامت الصين أيضًا علاقات ودية مع الحوثيين والمجلس الجنوبي. وقال صحفي يمني يتابع عن كثب علاقة الصين باليمن، للمونيتور إن السفير الصيني لدى اليمن "كانغ يونغ" يجتمع بانتظام مع ممثلي الحوثيين. وأشار إلى أن دعم الصين للقوات الجمهورية خلال الحرب الأهلية في شمال اليمن في الفترة بين عامي 1962 و1970 ساعد في تكوين روابط مع الحوثيين، حيث وصفت بكين الجمهوريين في شمال اليمن بأنهم "أسلاف الحوثيين" في خطاب دبلوماسي غير رسمي. وقد عززت الصين علاقاتها الودية مع ممثلي الحوثيين لإقناع المجموعة بقبول اتفاق تقاسم السلطة مع حكومة "هادي" بدلاً من إنشاء مؤسسات دولة موازية.

يتعزز حضور الصين في اليمن بشكل أكبر من خلال جهود التواصل مع المجلس الانتقالي الجنوبي. وتشبه علاقات الصين مع المجلس الانتقالي إلى حد كبير علاقاتها مع الحوثيين، حيث تحمل أبعادا تاريخية أيضا. وقال الدبلوماسي اليمني السابق" أحمد عاطف"، وهو وكيل أجنبي مسجل في مكتب المجلس الانتقالي بالولايات المتحدة، للمونيتور إن "الارتباط الأيديولوجي الخاص لرئيس جنوب اليمن مع الأيديولوجية الماوية خلال سبعينيات القرن الماضي وضع الأساس لعلاقة المجلس الانتقالي الحالية الوثيقة مع الصين". لكن علاقة بكين مع المجلس الانتقالي لا تعني دعمها لاستقلال جنوب اليمن، لكنها تهدف لتشجيع المجلس على قبول تقاسم السلطة مع حكومة "هادي".

الاقتصاد أولا

على عكس البلدان الأخرى التي تبنت مقاربة متعددة الأبعاد للحرب الأهلية اليمنية، مثل عمان وروسيا، لم تستغل الصين علاقاتها الوثيقة مع العديد من الأطراف المتحاربة في اليمن لتولي دور الوساطة أو الحوار. بدلاً من ذلك، استفادت الصين من هذه العلاقات الدبلوماسية لتضع نفسها كمستثمر في الاقتصاد اليمني. وقد أصبح اليمن مدرجا بشكل رسكي في المصالح الاقتصادية للصين، حيث تدعم بكين إدراج اليمن في مبادرة الحزام والطريق، وذكرت أنها "مستعدة" للمشاركة في إعادة البناء الاقتصادي لليمن.

وكثفت الصين جهودها الإنسانية في اليمن بالتوازي مع الاستثمارات الكبيرة في الاقتصاد اليمني الذي مزقته الحرب. وقال "محمد باهارون"، المدير العام لمعهد أبحاث السياسات في دبي، للمونيتور إن الصين تستكشف استثمارات في "مصافي التكرير ومشاريع تحلية المياه" في اليمن. ويجادل "باهارون" أن هذه الاستثمارات لديها فرصة جيدة للنجاح، حيث أن الشركات الصينية كانت تحظى بالاحترام في اليمن بسبب "سرعة التسليم والأسعار التنافسية". في الوقت نفسه، تسعى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لجلب الاستثمارات الصينية في قطاع النفط والغاز وإحياء الاتفاقات القديمة مع بكين التي تعطلت بسبب الحرب. ويزيد استعداد الصين للاستثمار في اليمن خلال فترة الأزمة السياسية من قوتها الناعمة في جميع أنحاء البلاد ويعزز علاقاتها الوثيقة مع جميع الفصائل المتحاربة الرئيسية في اليمن.

وفي حين تدعم الصين رسميا شرعية حكومة "هادي"، فإن ارتباط بكين بالحوثيين و المجلس الانتقالي يرتبط ارتباطًا وثيقًا برغبتها في توسيع وجودها الاقتصادي في اليمن. وفي الوقت الذي تسعى فيه الصين إلى توسيع نفوذها في الشرق الأوسط وتأكيد نفسها كقوة عظمى في منطقة البحر الأحمر، فمن المرجح أن تعمق بكين تدخلها في اليمن في الأشهر القادمة.

المصدر: المونيتور