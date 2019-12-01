”المجلس الانتقالي الجنوبي“ يهدد الحكومة بالتحالف مع ”طارق صالح“ للتمرد عليها والانقلاب على ”اتفاق الرياض“

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هدد ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، الثلاثاء 17 ديسمبر/كانون الأول، بالتمرد على اتفاق الرياض والتحالف مع قوات”طارق صالح“ نجل شقيق الرئيس الراحل الموالي للامارات.
وقال عضو قيادة المجلس المدعوم من الإمارات، أحمد حامد لملس، في تغريدة على ”تويتر“ رصدها” مأرب برس“، إن ”الاستهتار والاعتقاد بقلب الطاولة وصنع واقع آخر، سيناريو لن يتم".
ودعا "لملس" من أسماهم ”العقلاء في الحكومة الشرعية“، بأن ”يحددوا موقفهم من التمرد على اتفاق الرياض".
وأضاف: ”أمامنا خيارات مع قوى وطنية يهمها استقرار الجنوب وتحرير الشمال من مليشيات إيران تحت مظلة التحالف العربي“، في إشارة إلى قوات العميد طارق صالح نجل شقيق الرئيس الراحل التي تطلق على نفسها "المقاومة الوطنية".
ويحظى الفصيلان "المجلس الإنتقالي“، وقوات ”طارق صالح" برعاية ودعم وتمويل إماراتي ويعتبران أذرعها المسلحة في اليمن.