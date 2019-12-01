14 مليون سعودي يتسوقون إلكترونيا .. حجم التجارة الالكترونية

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كشفت وزارة التجارة والاستثمار السعودي، عن إحصائية تقول إن نصف سكان السعودية أي ما يعادل 14 مليون شخص في المملكة العربية السعودية يتسوقون عبر الإنترنت.
قال الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار في حفل تدشين أعمال مجلس التجار في الرياض، إن حجم التجارة الإلكترونية العالمية قد بلغ 30 ترليون على مستوى العالم، كما لفت إلى وجود 38 متجرا إلكترونيا في السعودية في عام 2019، بحسب الصحيفة "الاقتصادية".
وقال القصبي: "إن عدد السجلات التجارية الصادرة في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية بلغ 86 ألف سجل، منها 5111 ألف سجل تم إصدارها منذ بداية الربع الأول من العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث، مشكلة نسبة 7 في المئة من إجمالي عدد السجلات في القطاع".
وأوضح أهمية الخدمات اللوجيستية، وأشار إلى أن هناك دول قامت على الموانئ، مشيرا إلى أن الجهات ذات العلاقة في السعودية قامت بمراجعة الإجراءات المتعلقة بالموانئ والجمارك.
ولفت وزير التجارة إلى أن عدد الشركات الحاصلة على تراخيص مزاولة المهنة في قطاع الخدمات البريدية في ارتفاع ملحوظ، حيث بلغت حتى الآن 22 شركة، في حين كان عددها سابقا نحو عشر شركات.
وستناقش لقاءات مجلس التجارة في الرياض عددا من المحاور المهمة من أبرزها تكاليف ممارسة الأعمال، إضافة إلى محور يتناول الخدمات اللوجيستية ومنها إيجاد تعريف لها وتصنيفها، وسبل توفير البنية التحتية والإمداد وتوفير خدمات تنافسية، والتباحث حول إيجاد آلية للتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة