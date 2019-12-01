الحوثيون يضيفون مادة دراسية جديدة لطلاب المرحلتين الأساسية والثانوية

الثلاثاء 17 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أصدرت وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها، قراراً بإضافة مادة دراسية جديدة إلى المقررات الدراسية الأساسية.

وينص القرار على إضافة مادة تسمى بـ "مادة السلوك" إلى المواد والمقررات الدراسية لطلاب المرحلتين الأساسية والثانوية، واعتبارها مادة يتوجب على الطالب اجتيازها لتحقيق النجاح كباقي المواد الدراسية الأخرى.

وحددت الوثيقة التي نشرها موقع "الثورة نت" الحكومي، نسبة النجاح في هذه المادة بـ(50) درجة كحد أدنى وبـ(100) درجة كحد أعلى.

وسيتم العمل بالقرار ابتداء من العام الدراسي الجاري، وفق الوثيقة الموجهة من مايسمى بوزير التربية والتعليم في حكومة الحوثيين، يحيى الحوثي، إلى قطاع المناهج والتوجيه (الإدارة العامة للاختبارات) لإضافة المادة إلى الوثائق والمطبوعات من كشوف الرصد والسجلات الاختبارية.

ومنذ انقلاب الحوثيين على السلطة وتحكمها بمؤسسات الدولة عكفت على إحداث تغييرات جوهرية في مضمون المناهج الدراسية على أسس طائفية ومذهبية.