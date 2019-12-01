14 مليون سعودي يتسوقون إلكترونيا .. حجم التجارة الالكترونية الحوثيون يضيفون مادة دراسية جديدة لطلاب المرحلتين الأساسية والثانوية عاجل قطر تعلن رسميا: اتفقنا مع السعودية والباب مفتوح أمام الإمارات والبحرين... فيديو تحدث عن تقارير استخباراتية وقنبلتين .. التحالف يعترف بقصف «مبنى حكومي» بصنعاء ويكشف الاسباب كيف أقنع محمد بن سلمان رئيس وزراء باكستان ان يتراجع عن المشاركة باجتماع يحضره أردوغان في قمة كوالالمبور خدمة جديدة من واتساب ستساعدك في أداء مهامك أبرز ما كشفته الهيئة العامة للرياضة عن رالي دكار في السعودية عاجل : السعودية توسع قاعدة صناعاتها العسكرية داخل المملكة وتمنح عدة شركات تصاريح العمل بعد الضجة التي احدثها سفيرها بطهران .. سويسرا تعلن موقفها رسميا من الحوثيين وتعتذر للشرعية بعد عام كامل .. تقرير محبط لليمنيين واعتراف متأخر من غريفيث والأمم المتحدة
أصدرت وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها، قراراً بإضافة مادة دراسية جديدة إلى المقررات الدراسية الأساسية.
وينص القرار على إضافة مادة تسمى بـ "مادة السلوك" إلى المواد والمقررات الدراسية لطلاب المرحلتين الأساسية والثانوية، واعتبارها مادة يتوجب على الطالب اجتيازها لتحقيق النجاح كباقي المواد الدراسية الأخرى.
وحددت الوثيقة التي نشرها موقع "الثورة نت" الحكومي، نسبة النجاح في هذه المادة بـ(50) درجة كحد أدنى وبـ(100) درجة كحد أعلى.
وسيتم العمل بالقرار ابتداء من العام الدراسي الجاري، وفق الوثيقة الموجهة من مايسمى بوزير التربية والتعليم في حكومة الحوثيين، يحيى الحوثي، إلى قطاع المناهج والتوجيه (الإدارة العامة للاختبارات) لإضافة المادة إلى الوثائق والمطبوعات من كشوف الرصد والسجلات الاختبارية.
ومنذ انقلاب الحوثيين على السلطة وتحكمها بمؤسسات الدولة عكفت على إحداث تغييرات جوهرية في مضمون المناهج الدراسية على أسس طائفية ومذهبية.