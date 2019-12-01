خدمة جديدة من واتساب ستساعدك في أداء مهامك

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أطلقت واتساب مجموعة من التحديثات تتعلق بمعرفة ما إذا كان لديك مكالمة في الانتظار أثناء وجودك على الهاتف، وحظر دعوات المجموعة من الغرباء، وآخر هذه الميزات تلقي تذكيرات بشأن الأحداث المهمة.
ولتفعيل هذه الميزة يجب تحديث تطبيق واتساب للحصول على أحدث الميزات، وإذا لم تتمكن من رؤيتها فلا داعي للذعر، ففي بعض الأحيان يتم تنشيط ميزات جديدة في أوقات مختلفة لمستخدمين مختلفين أثناء بدء التشغيل.
الميزة الجديدة هي أداة تذكير تتيح لك إنشاء واستقبال تنبيهات داخل واتساب، وستحتاج إلى تنزيل وإعداد تطبيق التذكير الشهير "أني. دو" (Any.do)، ثم يمكنك ربطه بواتساب للتذكير السهل، ويمكنك إرسال رسالة نصية، مثل "إلغاء اشتراكي في النادي الصحي"، وسيتم تذكيرك لاحقا.
ولكن هذه الميزة الجديدة ستكلف 5.99 دولارات، وهو سعر الاشتراك بتطبيق "أني. دو".
تكامل خدمة التذكير من واتساب مع "أني. دو" طريقة سريعة وسهلة لإنشاء المهام والتذكير مباشرة من خلال محادثاتك المستمرة، إذ يمكنك إنشاء مهمة عن طريق إرسال رسالة مباشرة إلى أي نشاط، أو إعادة توجيه رسالة إلى أي نشاط من أي من جهات الاتصال الخاصة بك والتذكير بالمهمة من خلال واتساب.