حلم وانجاز سعودي قد يتحقق اليوم في قطر

الثلاثاء 17 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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يسعى فريق الهلال السعودي إلى تجاوز فريق فلامنغو البرازيلي لبلوغ النهائي اليوم الثلاثاء ضمن الدور نصف النهائي لكأس العالم لكرة القدم للأندية 2019 في العاصمة القطرية الدوحة.

وستكون فرصة للهلال حامل لقب دوري أبطال آسيا ليصبح ثالث فريق عربي يبلغ نهائي البطولة في نسختها الـ16، بعد الرجاء البيضاوي المغربي الذي خسر نهائي 2013 أمام بايرن ميونيخ الألماني، والعين الإماراتي الذي خسر نهائي العام الماضي أمام ريال مدريد الإسباني.

ويخوض الهلال نصف النهائي بعد فوزه على الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا بهدف دون رد عن طريق المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، بينما يبدأ فلامنغو المشاركة من نصف النهائي.

وعلى رغم أن فلامنغو هو المرشح نظريا، إلى جانب فارق الخبرة والتاريخ، للتأهل في مشاركته الأولى أيضا، يأمل الهلال في البناء على ما لقّنه إياه مدربه السابق جورجي جيسوس للفريق (مدرب فلامينغو الحالي)، لتحقيق الفوز عشية نصف النهائي الثاني بين ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي.