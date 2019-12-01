الثلاثاء 17 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

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رونالدو يشتري أغلى شقة في العاصمة البرتغالية

يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يعد العدة لما بعد الاعتزال، حيث اشترى أغلى شقة بيعت على الإطلاق في عاصمة بلاده لشبونة ويبلغ سعرها نحو 8 ملايين دولار.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الشقة كبيرة جدا، حيث تبلغ مساحتها 3100 قدم مربع، وتقع في حي أفينيدا دي ليبرداد في العاصمة بالقرب من الحي الذي عاش رونالدو (34 عاما) فيه في بداية حياته عندما كان فقيرا.

وقالت الصحيفة إن الشقة تتوفر فيها كل عوامل الرفاهية وتشمل ناديا صحيا وحمام سباحة داخليا وصالة للتدريبات الرياضية، فضلا عن ثلاث غرف نوم كبيرة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن نجم يوفنتوس اشترى الشقة بعد منافسة مع اثنين من أثرياء البرتغال في يوليو/تموز العام الماضي، لكن الخبر لم يتسرب إلى الإعلام إلا مؤخرا.

ويأتي ذلك بعد أن باع رونالدو قصره الخاص بالعطلات الذي يقع شمال البرتغال مؤخرا مقابل 2.6 مليون دولار إلى زميله السابق في فريق ريال مدريد بيبي. يذكر أن رونالدو يعيش حاليا في فيلا فاخرة بمدينة تورينو الإيطالية معقل فريق يوفنتوس الذي يرتدي قميصه منذ بداية الموسم الماضي، لكنه قد يعود للإقامة في بلاده بعد اعتزاله كرة القدم