أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء أمام الريال اليمني

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يشهد الريال اليمني استقرارا نسبيا خلال اليومين الجاريين، مأرب برس رصد أسعار صرف العملات في عدن الثلاثاء 17-12-2019 :
الدولار الأمريكي : الشراء: 597 والبيع : 605
الريال السعودي: الشراء: 157.5 والبيع: 158.3
أسعار الصرف في صنعاء:
الدولار الأمريكي : الشراء:590والبيع:593
الريال السعودي:الشراء:155.5والبيع:156