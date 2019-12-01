أول تعليق أمريكي على تهديد أردوغان بإغلاق قاعدة إنجرليك الحاملة لرؤوس نووية

الثلاثاء 17 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - رويترز

عدد القراءات 378

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إنه يحتاج إلى الحديث مع نظيره التركي لفهم مدى جدية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما قال إنه قد يغلق قاعدة إنجيرليك الجوية التي تحوي رؤوسا نووية أمريكية.

وقال إسبر للصحفيين يوم الاثنين ”لم أُحط علما بالأمر من قبل. أول مرة علمت به كان من خلال الصحف... ومن ثم فأنا بحاجة إلى الحديث مع نظيري التركي لفهم ما يقصدونه فعلا ومدى جديتهم“.