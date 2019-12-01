أول تعليق أمريكي على تهديد أردوغان بإغلاق قاعدة إنجرليك الحاملة لرؤوس نووية

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قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إنه يحتاج إلى الحديث مع نظيره التركي لفهم مدى جدية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما قال إنه قد يغلق قاعدة إنجيرليك الجوية التي تحوي رؤوسا نووية أمريكية.
وقال إسبر للصحفيين يوم الاثنين ”لم أُحط علما بالأمر من قبل. أول مرة علمت به كان من خلال الصحف... ومن ثم فأنا بحاجة إلى الحديث مع نظيري التركي لفهم ما يقصدونه فعلا ومدى جديتهم“.