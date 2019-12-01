انطلاق قناة فضائية يمنية جديدة على النايل سات تٌعني بمحافظات الشرق

الإثنين 16 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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كأول قناة يمنية متنوعة تتناول قضايا اليمن انطلاقا من زاوية محافظات الشرق "المهرة وحضرموت، ومن كل ربوع اليمن, أعلن مجلس إدارة قناة "المهرية" الفضائية انطلاق بثها التجريبي .

وقالت القناة في بيان الانطلاقة، وحصل مارب برس على مسخة منه" إنها ستنحاز في خطها التحريري ومحتواها البرامجي إلى جانب اليمن أولا وأخيرا، ملتزمة بمعايير المهنة الصحفية، كما أنها ستعمل جاهدة على تبني قضايا الوطن والمظلومين الذين يتعرضون لانتهاكات من قبل مختلف الجماعات والمليشيات في الداخل.

وأضاف البيان أن القناة "ستعمل على تبني كل القضايا والأفكار والتحركات الوطنية التي تعزز فكرة الدولة وثوابتها، وفي مقدمتها: الجمهورية، الوحدة، التعددية، كما أنها ستقف "ضد كل المشاريع الصغيرة التمزيقية شمالا وجنوبا".

وأوضحت قناة "المهرية" أنها ستنخرط "ضمن الحملات الوطنية المحافظة على النسيج الاجتماعي والموروث الثقافي والشعبي وتعمل على تعزيز الروابط بالجوار المسالم الذي لا يستهدف سلامة وأمن البلد".

وأطلقت القناة، الأحد، شارة بثها التجريبي على مدار النايلسات وفق التردد 11603 - FEC 7/8 – أفقي وتبث بتقنية hd و sd ، مشيرة إلى أن إدارة القناة تستعد لإطلاق خارطة البث التجريبي أواخر يناير 2020 بنشرات أخبار، وبرامج متنوعة، تستهدف كل شرائح المجتمع اليمني، مبيّنةً أنها تضم مجموعة من الإعلاميين والصحفيين اليمنيين الأكفاء والمعروفين في ساحة الإعلام اليمني.