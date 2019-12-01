قائد قوات التحالف في عدن يتوعد: ”سنعمل وبكل حزم على تنفيذ اتفاق الرياض“

الإثنين 16 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 626

تعهد قائد قوات التحالف العربي بعدن العميد مجاهد العتيبي، اليوم الإثنين 16 ديسمبر/كانون الأول، بالعمل على تنفيذ اتفاق الرياض بكل "حزم وعزم".

جاء هذا في كلمة له خلال ندوة نظمتها جامعة عدن حول اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية وما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً برعاية السعودية في 5/ نوفمبر الماضي.

وقال قائد قوات التحالف:”إننا في قيادة قوات التحالف العربي في عدن نعمل بكل جهد ونبذل الغالي والنفيس لتطبيق جميع بنود اتفاقية الرياض“.

وأقر العميد العتيبي بوجود معوقات وصعوبات على طريق تنفيذ الاتفاق وقال: إن" الأمر ليس سهل ولكن ليس صعب وليس مستحيل.

وأضاف، هناك معوقات وصعوبات لكننا قادرون وبكل حزم وعزم على تذليل هذه الصعاب والعمل على تنفيذ جميع بنود إتفاقية الرياض.

وتابع: سوف يأتي اليوم الذي نعود فيه ونرى اليمن كما عهدنا يمن سعيدا عربيا بإمتياز.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية محمد الحضرمي، إن المجلس الانتقالي وضع العراقيل في طريق تنفيذ الاتفاق وعمل الفريق الميداني وبعض الخروقات والاستحداثات التي تعيق إحراز أي تقدم في الترتيبات الأمنية والعسكرية المشار إليها في الاتفاق وملاحقه".

وأشار الحضرمي، إلى أن عرقلة وتأخير تنفيذ اتفاق الرياض لا تخدم عملية السلام بل تخدم مليشيا الحوثي الانقلابية ومشاريعها التخريبية في اليمن.