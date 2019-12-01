بمناسبة اليوم العالمي للنظافة مأرب تكرم المئات من عمال وموظفي النظافة

الإثنين 16 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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أقيم اليوم بمحافظة مأرب حفلا تكريمياً لعمال وموظفي النظافة بالمحافظة، نظمته مجموعة محسن الخضر للتجارة والاستثمار، احتفاء باليوم العالمي للنظافة، تحت شعار "شكراً صناع الجمال".

وهدفت الفعالية التكريمية لعدد 462 عاملا وعاملة وموظف نظافة، إلى تحفيز العاملين من أجل رفع مستوى الأداء في أعمال النظافة والتحسين، و الإسهام في خلق وعي مجتمعي مشارك ومساعد لعمال النظافة، والتوعية بأهمية الدور المؤثر في حياة المواطنين الذي يؤديه عمال النظافة.

وفي حفل التكريم عبر وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح عن أهمية هذه المبادرة التي تجسد شراكة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي في رفع مستوى الخدمات العامة، وتعكس مدى استشعار مجموعة محسن الخضر الراعية للتكريم، لمسؤوليتها المجتمعية تجاه المجتمع وتجاه المنظر الحضاري لعاصمة المحافظة.

ولفت إلى الأعباء الكبيرة الملقاة على عاتق صندوق النظافة والتحسين، وجهود قيادة السلطة المحلية من أجل الارتقاء بأدائه ومهامه من خلال تقديم كل ما يمكن من دعم سواء بأجور تعاقدية للعمال ، أو معدات وآليات وغيرها من مساندة، من أجل قيامه بدوره في رفع آلاف الأطنان من المخلفات التي تتراكم يومياً، بسبب الكثافة السكانية الكبيرة المفاجئة في المحافظة جراء استقبال الأعداد الضخمة من النازحين والمهجرين، إلى جانب ما تشهده الجوانب التجارية والعمرانية من حركة نشطة بشكل كبير، تزيد من كميات المخلفات الصلبة والسائلة.

ونوه الدكتور مفتاح إلى أن الفاعلية لعمال النظافة والتحسين في المحافظة ساهم بشكل كبير في تحسين المظهر العام لعاصمة المحافظة، إلى جانب مساهمتها في مكافحة الأمراض السارية والجائحات المرضية الأخرى، مثل الكوليرا وحمى الضنك وغيرها، التي تجد في تكدس القمامة بيئة خصبة لها للتكاثر والانتشار.

وكانت قد ألقيت كلمة عن صندوق النظافة والتحسين من قبل محمد السعيدي استعرض فيها إنجازات الصندوق خلال الأشهر الماضية سواءً في جوانب النظافة أو جوانب التحسين أو جوانب أعمال التطوير لأداء الصندوق وبناه التحتية.

كما تطرقت الكلمة إلى خطط وأهداف الصندوق، التي يعتزم تنفيذها خلال العام المقبل 2020م، والتوسع في أعمال النظافة إلى مناطق وأحياء جديدة، واستكمال أعمال التحسين في رصف الشوارع وأعمال التشجير للجزر الوسطية والحدائق العامة والمصالح الحكومية.

حضر التكريم وكيل وزارة السياحة أحمد البحيح ، ووكيلا وزارة الشباب والرياضة نادية عبدالله والدكتور منير لمع، وعدد من مدراء العموم في السلطة المحلية ورجال الأعمال.